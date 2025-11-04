Foire d’automne 2025 : l’excellence vietnamienne à l’honneur

La cérémonie de clôture de la première Foire d’automne 2025 s’est tenue le 3 novembre au Centre d’exposition du Vietnam (VEC), à Hanoï. À cette occasion, le comité d’organisation a distingué 30 stands exemplaires parmi près de 2.500 entreprises et organisations nationales et étrangères participantes.

>> La Foire d'automne 2025, nouveau carrefour des entreprises internationales

>> Foire d'automne 2025 : signature de 18 accords

>> Le Premier ministre salue la réussite de la Foire d’automne 2025

Photo : VNA/CVN

Les unités se sont illustrées par la qualité, la créativité et l’identité vietnamienne de leurs espaces d’exposition, alliant innovation, attractivité visuelle et efficacité dans la promotion de leurs marques. Plusieurs stands ont été salués pour la richesse de leurs contenus, la pertinence de leurs actions de promotion commerciale et le haut niveau de professionnalisation de leur organisation.

Selon le comité d’organisation, en application du Plan n°8238/KH-BCĐ du 22 octobre 2025, un jury d’experts a été constitué afin d’évaluer directement les stands selon divers critères : conception, contenu, efficacité des activités promotionnelles, innovation et impact sur le public. À l’issue de cette évaluation, 30 entreprises et organisations ont été honorées pour avoir présenté un "espace d’exposition exemplaire" à la Foire d’automne 2025.

Cette distinction vise à encourager la créativité et l’investissement dans la qualité des expositions, tout en valorisant les contributions remarquables des participants au rayonnement de la marque Vietnam et à la diffusion des valeurs économiques et culturelles nationales.

La première Foire d’automne 2025 s’est affirmée comme l’un des plus grands événements commerciaux jamais organisés au Vietnam, avec une superficie totale de 130.000 m², 3.000 stands standards et la participation de 2.500 entreprises nationales et internationales.

L’événement a attiré en moyenne 100.000 visiteurs par jour - un record parmi les foires commerciales organisées dans le pays. Ces chiffres témoignent du fort attrait des produits vietnamiens et de la confiance croissante des consommateurs envers les biens de production nationale.

Les activités commerciales et de négociation se sont déroulées dans une atmosphère particulièrement dynamique, avec un chiffre d’affaires moyen de 300 millions de dôngs par stand sur dix jours, soit un revenu global direct d’environ 1.000 milliards de dôngs.

La valeur totale des transactions, contrats et protocoles d’accord conclus pendant l’événement a atteint près de 5.000 milliards de dôngs, dont 500 milliards pour les stands des collectivités locales. Ces résultats confirment que la Foire d’Automne n’est pas seulement un espace d’exposition, mais une véritable plateforme d’échanges et de négociations commerciales, contribuant à élargir les chaînes d’approvisionnement et à renforcer la compétitivité des exportations vietnamiennes.

Dans le cadre de la foire, onze conférences, forums et séminaires spécialisés ont été organisés, parallèlement à un programme de rencontres d’affaires internationales réunissant des entreprises venues du Japon, de la République de Corée, de la Chine, de Singapour, de la Nouvelle-Zélande et de l’Union européenne. Plus de cent accords de coopération et mémorandums d’entente ont été signés.

Ces activités illustrent la volonté du Vietnam de faire évoluer les foires commerciales d’un simple rôle de promotion des produits vers un modèle de promotion intégrée, combinant commerce, investissement, innovation et transformation numérique.

Par son ampleur et ses résultats, la Foire d’Automne 2025 s’impose ainsi comme un événement économique majeur, renforçant la position du Vietnam comme centre régional d’échanges commerciaux, d’innovation et de coopération internationale.

VNA/CVN