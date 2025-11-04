Le Vietnam accélère la construction de son Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville

Hô Chi Minh-Ville s’impose comme le fer de lance du Vietnam dans la réalisation du projet ambitieux de Centre financier international. En entrant dans une phase de mise en œuvre concrète, la ville entend créer un écosystème financier moderne, compétitif et conforme aux standards mondiaux, contribuant ainsi à renforcer la position du pays sur la carte économique régionale et mondiale.

Avec une vision à long terme et des politiques incitatives cohérentes, le Vietnam, et particulièrement Hô Chi Minh-Ville, multiplie les efforts pour transformer cette ambition en réalité tangible.

Après une longue période de préparation en matière d’orientation, de planification et de stratégie, le Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville entre désormais dans une phase de mise en œuvre concrète. De nombreux accords de coopération internationale et programmes de formation aux standards mondiaux sont en cours de déploiement. Ces avancées marquent un tournant décisif, ouvrant la voie à l’entrée en activité du centre dès 2025 et à la consolidation du rôle de Hô Chi Minh-Ville comme pôle financier de premier plan dans la région.

Un partenariat international renforcé : un pas stratégique

L’un des événements les plus marquants de ces derniers mois est la signature d’un protocole d’accord entre le Service des finances de Hô Chi Minh-Ville et le Nasdaq, la bourse électronique la plus importante au monde, lors de la mission officielle conduite à New York par le président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Duoc, à la mi-octobre 2025.

Selon cet accord, les deux parties coopéreront dans cinq domaines clés : le développement des capacités et de la gouvernance du marché, la cotation croisée, le partage d’expériences sur les cadres juridiques et les mécanismes d’exploitation, le transfert de technologies financières et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Le partenariat direct avec le Nasdaq - où sont cotés les géants tels qu’Apple, Microsoft, Google, Amazon ou encore Tesla - représente une étape majeure vers l’intégration du marché financier vietnamien aux standards internationaux. Il permettra à Hô Chi Minh-Ville d’accéder à des technologies financières avancées, de renforcer la transparence de l’information et de développer de nouveaux produits d’investissement. Cet accord, rare à l’échelle d’une collectivité locale vietnamienne, illustre la vision proactive et de long terme de la ville dans son processus d’internationalisation.

Parallèlement à la coopération technologique, la ville met également l’accent sur la formation des talents - un pilier essentiel pour le fonctionnement d’un centre financier moderne. En octobre, l’Université d’Économie de Hô Chi Minh-Ville (UEH) a signé un partenariat stratégique avec le New York Institute of Finance (NYIF), l’une des institutions de formation financière les plus prestigieuses au monde. Ensemble, les deux établissements lanceront des programmes pratiques de formation aux standards internationaux, visant à constituer une équipe d’experts, de conseillers et de dirigeants pour le futur centre.

En outre, l’élévation des relations entre le Vietnam et le Royaume-Uni au rang de partenariat stratégique global ouvre une nouvelle ère de coopération, notamment dans le développement du Centre financier international. Selon M. Denzel Eades, représentant de la British Chamber of Commerce Vietnam (BritCham), cette évolution officialise le cadre de coopération bilatérale dans ce domaine, permettant au Vietnam de bénéficier du savoir-faire de la City de Londres, l’un des principaux centres financiers mondiaux et leader dans la finance verte. Ce partenariat offre également un canal de dialogue de haut niveau, favorisant la mise en œuvre rapide et cohérente des cadres réglementaires nécessaires.

Un cadre juridique et des infrastructures en construction

Sur le plan institutionnel, Hô Chi Minh-Ville accélère la mise en œuvre de ses missions prioritaires afin de rendre le centre opérationnel dans les plus brefs délais. Selon le Service des finances, la ville a contribué à l’élaboration de l’ensemble des huit décrets relatifs à la création du centre, dont sept ont déjà été validés. Parallèlement, la municipalité prépare son propre règlement de fonctionnement, en coordination avec la ville de Dà Nang, pour être prête dès la finalisation du cadre juridique.

Concernant la gouvernance et les ressources humaines, l’Institut de recherche et de développement de Hô Chi Minh-Ville et le Département des affaires intérieures sont chargés d’élaborer la structure organisationnelle et les effectifs du centre, en s’inspirant des modèles internationaux. Des délégations ont également été envoyées à Shanghai, Abou Dhabi et Astana pour échanger des expériences, tandis que des programmes de formation approfondie sont mis en œuvre dans le pays.

Les infrastructures physiques et numériques font l’objet d’une attention particulière. Le Centre financier international sera implanté dans plusieurs zones centrales, dont les quartiers de Sài Gon, Bên Thành et la zone urbaine de Thu Thiêm, couvrant une superficie totale de près de 900 ha. Le siège principal, situé au 8 rue Nguyên Huê, est actuellement en cours de rénovation et temporairement installé au Centre d’innovation et d’entrepreneuriat (SIHUB).

Les principaux opérateurs de télécommunications se sont engagés à investir dans un réseau Internet à très haut débit, garantissant un environnement numérique moderne. Parallèlement, le Service de la construction et celui de l’urbanisme accélèrent la préparation des infrastructures nécessaires à la mise en service du centre.

En outre, le Département des sciences et technologies développe un portail électronique dédié au Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, intégrant un système d’enregistrement des membres et de connexion avec le centre de Dà Nang, afin d’assurer une transparence et une accessibilité optimales pour les investisseurs.

Une ambition régionale affirmée

Selon plusieurs experts, Hô Chi Minh-Ville réunit aujourd’hui de nombreux atouts pour devenir un centre financier d’envergure régionale. Le Dr Trân Du Lich estime que, dans le contexte où le marché boursier vietnamien vient d’être promu par FTSE Russell au rang de marché émergent, la création du centre pourrait attirer d’importants flux de capitaux internationaux. Si elle est menée efficacement, cette initiative permettra non seulement de mobiliser des ressources financières pour les grands projets d’infrastructures, mais aussi d’élever la position de la ville, la rapprochant de son objectif de devenir une métropole mondiale, un centre d’innovation et un hub financier de l’Asie du Sud-Est.

Fait notable, selon la 38ᵉ édition de l’Indice des centres financiers mondiaux (GFCI) publiée en septembre 2025, Hô Chi Minh-Ville a progressé de trois places, passant du 98ᵉ au 95ᵉ rang sur 120 centres classés dans le monde. C’est la première fois que la ville dépasse Bangkok, un signal jugé très positif par les observateurs.

Grâce à une volonté politique affirmée, une stratégie claire et le soutien de partenaires internationaux de premier plan, Hô Chi Minh-Ville est en passe de concrétiser son ambition : faire du Centre financier international du Vietnam un moteur de croissance et un symbole de l’intégration économique du pays à l’échelle mondiale.

