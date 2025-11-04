Audiences : CNews bat à nouveau son record et atteint la barre des 4%

CNews a poursuivi son ascension comme première chaîne info de France en octobre en battant à nouveau son record d'audience mensuel, qui a désormais atteint la barre des 4%, selon les chiffres de Médiamétrie publiés le 3 novembre.

>> CNews joue le renouvellement de sa fréquence TNT face à l'Arcom

>> Saison record pour CNews, toujours numéro un avec la nouvelle numérotation TNT

>> CNews bat son record d'audience et se défend de toute "velléité politique"

Photo : AFP/VNA/CVN

Le précédent record (3,9% de part d'audience) de la chaîne dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré datait du mois de septembre, et celui d'avant (3,6%) de juin.

En octobre, CNews s'est classée cinquième chaîne nationale, à 4 points derrière la généraliste M6 (8%). TF1 reste première, à 18,7%.

Au sein des chaînes info, dont elle est la première pour le dixième mois de suite, CNews devance BFMTV (3,2%), LCI (2,3%) et franceinfo (1,1%).

BFMTV touche pourtant un plus grand nombre de téléspectateurs (49,2 millions sur le mois d'octobre contre 42 millions pour CNews), mais la part d'audience de sa concurrente est supérieure car les gens la regardent plus longtemps.

CNews, qui appartient au groupe Canal+, est régulièrement accusée par des politiques de gauche de promouvoir des idées d'extrême droite, ce qu'elle conteste.

Mi-septembre, dans un contexte tendu entre les médias de la sphère Bolloré et l'audiovisuel public, la patronne de France Télévisions Delphine Ernotte Cunci a pour la première fois qualifié CNews de "chaîne d'extrême droite".

De leur côté, les médias dans le giron de M. Bolloré accusent les groupes publics Radio France et France Télévisions de partialité en faveur de la gauche.

AFP/VNA/CVN