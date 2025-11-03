Le Premier ministre salue la réussite de la Foire d’automne 2025

Le 3 novembre au soir, au Centre d’exposition du Vietnam à Dông Anh (Hanoï), le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la cérémonie de clôture de la première Foire d’automne et au lancement d’une campagne de dons en faveur des habitants touchés par les tempêtes et les inondations, placée sous le thème "Automne de l’espoir - Partager l’amour".

Photo : VNA/CVN

Organisée du 25 octobre au 4 novembre, la Foire d’automne 2025 marque le début d’une série d’activités nationales de promotion du commerce, de l’investissement et de la culture à l’ère nouvelle. L’événement est devenu un point de convergence pour stimuler la consommation, promouvoir les exportations et inspirer la créativité.

Dans son discours, le Premier ministre a souligné que la Foire constitue une véritable plate-forme d’échanges mettant en valeur le rôle central de l’homme - à la fois acteur, moteur et ressource de toute activité économique.

La Foire d’automne est devenue une fête de la technologie, de la créativité et de la culture, illustrant la valeur fondamentale selon laquelle "le développement économique doit aller de pair avec le développement culturel, social et humain", a déclaré Pham Minh Chinh.

Pour le Premier ministre, le succès de cette première édition prouve que le marché vietnamien n’est pas seulement attractif par sa taille et sa croissance, mais aussi par sa stabilité, sa sécurité et son ouverture aux investisseurs internationaux. L’événement symbolise la solidarité nationale et l’esprit de développement commun du peuple vietnamien, tout en reflétant la confiance en un Vietnam dynamique, créatif et tourné vers l’avenir.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a rendu hommage à l’engagement des ministères, des localités, des entreprises, de la population et des partenaires internationaux, qui ont contribué au succès d’une foire économique et culturelle riche en identité, reliant le Vietnam au monde dans un esprit de coopération et de développement.

Pham Minh Chinh a annoncé que les activités de collecte de fonds, lancées lors de la Foire témoignent de la solidarité du peuple vietnamien envers les régions sinistrées, avec un montant de 316 milliards de dôngs pour assister les sinistrés à retourner à la vie normale.

Le Premier ministre a chargé le ministère de l’Industrie et du Commerce d’élaborer un modèle annuel de Foire d’automne moderne et efficace, et de proposer rapidement un plan pour organiser la première Foire de Printemps, en 2026.

Il a appelé les ministères, les localités et les entreprises à transformer les accords et engagements conclus lors de la foire en projets concrets, tout en poursuivant les efforts d’innovation et de développement durable.

Le succès de la Foire d’automne, a-t-il souligné, ne marque pas seulement l’organisation d’un événement économique et culturel, mais ouvre un nouveau chapitre - celui de la connexion, de l’innovation et de la coopération, incarnant l’aspiration d’un Vietnam puisssant, prospère, civilisé et heureux dans la nouvelle ère.

VNA/CVN