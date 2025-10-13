Environnement et développement durable

Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération avec l'UE et la Belgique

Le ministre vietnamien par intérim de l'Agriculture et de l'Environnement, Trân Duc Thang, a récemment rencontré des représentants de l'Union européenne (UE) et de la Belgique à Bruxelles afin de renforcer la coopération globale en matière de croissance verte et de durabilité à long terme, soulignant le potentiel inexploité des liens environnementaux et agricoles.

Photo : VNA/CVN

Lors de leur réunion de travail, Jessica Raswall, commissaire européenne chargée de l'environnement, de la résilience de l'eau et d'une économie circulaire compétitive, et Trân Duc Thang ont discuté des axes de collaboration en matière de protection de l'environnement, de gestion et d'utilisation durables des ressources naturelles, de restauration des écosystèmes, de conservation de la biodiversité, de gestion des déchets, de développement de l'économie circulaire et de marché du carbone.

Le responsable européen a salué la visite de Trân Duc Thang, la première rencontre ministérielle avec le Vietnam consacrée exclusivement aux questions environnementales, soulignant l'importance croissante du partenariat Vietnam - UE dans la lutte mondiale contre le changement climatique.

L'UE considère toujours le Vietnam comme un partenaire clé en Asie du Sud-Est pour la promotion de la croissance verte, de la réduction des émissions et des transitions durables, a déclaré Mme Raswall. Elle a souligné les initiatives mondiales adoptées par l'UE, telles que la gestion de l'eau, la lutte contre la pollution atmosphérique, le développement de l'économie circulaire, et notamment le règlement de l'UE sur la déforestation, un outil politique majeur visant à garantir que les produits importés dans l'UE soient produits de manière durable et transparente.

Trân Duc Thang a affirmé la haute estime du Vietnam pour le rôle moteur de l'UE en matière de protection de l'environnement et de développement durable. Il a réitéré la détermination du Vietnam à respecter les engagements mondiaux en matière de climat, notamment l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050, annoncé par le Premier ministre lors de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP26).

Il a déclaré que le Vietnam et l'UE disposaient encore d'un potentiel de coopération inexploité dans le domaine environnemental, notamment en matière de développement de l'économie circulaire, de gestion des ressources en eau et de mécanismes du marché du carbone. Trân Duc Thang a proposé que les deux parties élaborent et signent prochainement un protocole d'accord sur la coopération environnementale afin d'établir un cadre de partenariat efficace et durable.

Jessica Raswall a salué cette initiative et s'est déclaré prêt à soutenir le Vietnam par le partage d'expériences, le transfert de technologies vertes, le renforcement des capacités en gestion environnementale et les investissements verts. Les deux parties ont convenu qu'une coopération renforcée en matière de protection de l'environnement est mutuellement bénéfique et contribue aux objectifs mondiaux de développement durable et à la réponse à la crise climatique.

Photo : VNA/CVN

Renforcer la coopération agricole Vietnam - Belgique

Lors d'une séance distincte, le vice-Premier ministre et ministre belge de l'Économie, de l'Emploi et de l'Agriculture, David Clarinval, et Trân Duc Thang ont souligné les avancées en matière de coopération agricole, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement, des sciences et des technologies et de la formation professionnelle.

David Clarinval a souligné que la Belgique considère le Vietnam comme un partenaire important en Asie et a proposé un examen rapide des entreprises et des produits belges éligibles à l'exportation vers ce pays d'Asie du Sud-Est, notamment les produits d'origine animale. La partie vietnamienne a souligné que les produits agricoles des deux pays sont complémentaires plutôt que directement concurrents, ouvrant de vastes perspectives de collaboration dans des chaînes de valeur agricoles vertes et durables.

Trân Duc Thang a suggéré d'explorer la possibilité d'organiser un forum de connectivité des entreprises agricoles Vietnam-Belgique afin de stimuler les échanges et les investissements dans l'agriculture de haute technologie, l'économie circulaire et les chaînes de valeur agricoles vertes.

Le Vietnam souhaite un soutien continu de la Belgique en matière de renforcement des capacités en matière de sécurité alimentaire, de recherche scientifique et d'application des technologies de pointe, notamment en biotechnologie, pour une agriculture moderne et résiliente au changement climatique, a-t-il déclaré.

Les deux parties se sont engagées à maintenir un dialogue régulier et à approfondir leur coopération dans des domaines prometteurs tels que l'agriculture verte, l'innovation, la transformation numérique et le développement durable des chaînes de valeur agricoles, contribuant ainsi à l'approfondissement du partenariat stratégique bilatéral en matière d'agriculture.

Photo : VNA/CVN

Approfondir la solide coordination Vietnam - Wallonie

À Namur, Trân Duc Thang a également tenu une séance de travail avec le ministre-président de la Wallonie, Adrien Dolimont, et la ministre wallonne de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Chasse, de la Pêche et des Forêts, Annie-Catherine Dalcq.

Le Vietnam et la Wallonie ont établi une solide coordination, avec plus de 90 projets financés par la Wallonie en faveur des agences de gestion de l'État, des instituts de recherche et des universités vietnamiens dans les domaines de l'agriculture et de l'environnement.

La partie wallonne a réaffirmé son soutien continu au Vietnam dans des domaines prioritaires, notamment l'adaptation au changement climatique, la sécurité alimentaire, les sciences et technologies agricoles et les applications biotechnologiques, qui s'inscrivent dans les orientations stratégiques du Vietnam en matière de développement agricole et environnemental à venir.

Le responsable vietnamien a salué les contributions de la Wallonie aux relations bilatérales et a exprimé sa volonté de faciliter les investissements et les opérations commerciales wallonnes dans le pays, avec un consensus sur un protocole d'accord ciblant la recherche, la formation et les transferts de biotechnologie.

VNA/CVN