Croisières de luxe dans la baie de Bai Tu Long

Photo : VNA/CVN

Ce lancement fait suite à l'annonce par la province, en mars, de sept nouveaux itinéraires touristiques dans la baie de Bai Tu Long, destinés à alléger la pression touristique sur la baie de Ha Long et à promouvoir le développement d'offres touristiques de qualité.

Les deux navires, baptisés Crystal Holidays 991 et Crystal Holidays 992, peuvent accueillir chacun 99 passagers. Ils constituent les premiers bâtiments d'une flotte de croisières de jour et de nuit sur la baie de Bai Tu Long, développée par le groupe Everland.

Trois itinéraires du circuit "The Beauty of Van Don" sont proposés, reliant le port d'Ao Tiên à des sites encore préservés comme les îles Tây Hoi, Ban Sen, ou les grottes Nhà Tro, Cai De, Cai Lim, permettant ainsi aux visiteurs de découvrir des paysages majestueux et la culture locale.

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Viêt Dung, directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de Quang Ninh, cette nouvelle offre marque une avancée dans la stratégie de développement du tourisme maritime et met en valeur plus de 660 îles de Vân Dôn. Elle s'inscrit également dans le processus de transfert des activités du port de Cái Rông vers le port moderne d'Ao Tiên.

La province de Quang Ninh bénéficie aujourd'hui d'infrastructures complètes (autoroutes, aéroport, ports), favorables au développement du tourisme haut de gamme, notamment les croisières avec nuitée dans la baie.

Située à proximité de la célèbre baie de Ha Long, la baie de Bai Tu Long abrite plus de 600 îles et îlots, des plages préservées et une riche biodiversité marine. Elle accueille également le parc national de Bai Tu Long, classé parc du patrimoine de l'ASEAN, connu pour la préservation d'échantillons génétiques rares de la flore et de la faune indigènes. Autant d'atouts qui en font une destination idéale pour l'écotourisme.

VNA/CVN