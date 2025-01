Le tourisme de Quang Ninh entame l’année sur un rythme de croisière

Photo : VNA/CVN

Tout au long de l'année 2025, le port améliorera continuellement la qualité de ses services. Il a préparé un plan détaillé d'exploitation ainsi qu'un plan d'investissement en infrastructures, garantissant la sécurité et la sûreté de l'accueil des navires et des touristes, a fait savoir son directeur Pham Van Hiêp.

Le 17 janvier, deux navires de croisière de luxe, le Seabourn Encore et le Silver Whisper, ont accosté au port de croisière international de Ha Long, amenant plus de 1.200 touristes internationaux à Quang Ninh.

Les visiteurs ont exploré la baie de Ha Long, visité la ville et ses sites culturels et historiques. Les activités populaires comprenaient des visites de grottes, du kayak et même des sorties à la plage.

L'infrastructure de transport moderne de Ha Long, y compris son port de croisière international, a fait de la province de Quang Ninh une destination privilégiée pour les navires de croisière de luxe.

Depuis le début de l'année 2025, le port a accueilli quatre navires de croisière transportant près de 6.000 passagers, principalement en provenance d'Europe et des États-Unis.

Cette année, environ 60 navires de croisière transportant près de 90.000 touristes sont attendus, soit une augmentation de 30% par rapport à 2024. Ces navires proviennent de pays tels que le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et la Chine, et de nouveaux navires comme Brilliant Lady et Luminara devraient accoster.

Photo : VNA/CVN

La haute saison des croisières commence généralement au quatrième trimestre de l'année et dure jusqu'au premier trimestre de l'année suivante. Le port de croisière international d'Ha Long est l'un des points d'amarrage préférés et prestigieux des principales compagnies maritimes mondiales.

Fougueuse, magnifique, sertie de 3.000 îles et îlots granitiques sculptés par les vents et les marées, la baie de Ha Long est renommée par sa beauté harmonieuse entre l'eau et le ciel, et ses valeurs biologiques et géologiques inestimables.

Les îles enchanteresses, projetées hors d'une mer émeraude, forment un éblouissant tableau dont les teintes changent selon l'heure et l'humeur de Neptune. La baie possède des paysages époustouflants, de nombreuses grottes, mais aussi des monuments historiques, des temples, des pagodes et des sanctuaires.

La province de Quang Ninh vise à accueillir 20 millions de touristes en 2025, dont 4,5 millions de visiteurs internationaux, soulignant ainsi son importance croissante dans le tourisme mondial.

VNA/CVN