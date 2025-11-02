Agriculture vietnamienne : vers un modèle écologique et à faibles émissions

D’ici 2035, le secteur des cultures au Vietnam contribuera à réduire d’au moins 15% le total des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’année de référence 2020. Parallèlement, les produits de ce secteur porteront le label "Faibles émissions".

Il s’agit de deux des nombreux objectifs du Projet de production à faibles émissions dans le secteur des cultures pour la période 2025-2035, avec une vision à l’horizon 2050, récemment publié par le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

Sur la période 2025–2035, le secteur se concentrera sur plusieurs cultures clés à fort potentiel de réduction des émissions, notamment le riz, le manioc, la canne à sucre, le café et la banane.

Le plan prévoit qu’au moins un à deux modèles de production agricole à faibles émissions seront mis en œuvre dans chaque province ou ville, et qu’au moins 15 modèles pilotes de pratiques agricoles générant des crédits carbone conformes aux normes internationales seront déployés à l’échelle nationale.

Le secteur développera également au minimum cinq paquets techniques de réduction des émissions pour les principales cultures afin de permettre aux agriculteurs d’adopter plus facilement des pratiques respectueuses de l’environnement…

D’ici 2050, l’agriculture vietnamienne évoluera vers un modèle à faibles émissions, écologique et moderne, devenant un pilier important de la transition verte nationale. Les activités de production dans le secteur des cultures seront organisées selon une chaîne de valeur circulaire, avec une forte application des technologies numériques et de l’agriculture intelligente, garantissant une utilisation efficace des ressources en terres, en eau et en intrants, tout en assurant un contrôle, une absorption et une compensation réelles des émissions.

Avantage concurrentiel vert sur les marchés étrangers

L’objectif : 100% des superficies cultivées avec des cultures principales appliqueront des techniques agricoles durables ; une base de données numérique sur les émissions agricoles sera mise en place et connectée au système national de surveillance, et le label "Faibles émissions" sera généralisé pour les principales filières agricoles.

Le Vietnam ambitionne de devenir un pays pionnier dans la région en matière de développement de produits agricoles respectueux du climat, créant ainsi un avantage concurrentiel vert sur les marchés étrangers et contribuant activement à l’objectif de neutralité carbone, conformément à son engagement lors de la COP26.

Pour mettre en œuvre efficacement ce plan, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a défini sept groupes de mesures prioritaires : renforcer les capacités de gouvernance, promouvoir la science et la technologie, réorganiser la production selon les chaînes de valeur, développer des systèmes de données intégrés, mobiliser les ressources financières, renforcer la formation et la communication, et intensifier la coopération internationale.

