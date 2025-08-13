Hô Chi Minh-Ville attire plus de 3,8 milliards de dollars vers ses zones industrielles

Depuis le début de l’année 2025, les zones franches d’exportation et zones industrielles de Hô Chi Minh-Ville ont attiré plus de 3,8 milliards de dollars d’investissements, dont 2,4 milliards de capitaux étrangers, selon l’Autorité de gestion des zones franches et industrielles de Hô Chi Minh-Ville (HEPZA).

Les investissements étrangers comprennent 133 nouveaux projets avec un montant total enregistré de plus d’un milliard de dollars et 106 projets ajustés avec un capital additionnel total de 1,33 milliard de dollars.

Les investissements vietnamiens ont dépassé 1,4 milliard de dollars, comprenant 74 nouveaux projets cumulant plus de 1,1 milliard de dollars et 35 projets ajustés avec un capital supplémentaire total de 298,5 millions de dollars.

Selon HEPZA, après la fusion de Hô Chi Minh-Ville avec les provinces de Binh Duong et Ba Ria-Vung Tàu, actuellement, les zones industrielles et franches de la mégapole du Sud comptent plus de 5.700 projets en vigueur, pour un capital total enregistré dépassant 74,8 milliards de dollars. Parmi eux, plus de 3.500 projets bénéficient d’investissements étrangers, représentant plus de 56 milliards de dollars, et plus de 2.200 projets à capitaux vietnamiens, pour 18,79 milliards de dollars.

Le 28 juillet 2025, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a signé la décision n° 1625/QĐ-TTg portant création de l’Autorité de gestion des zones franches d’exportation et industrielles de Hô Chi Minh-Ville, issue de la fusion des comités concernés de Binh Duong, de Bà Ria-Vung Tàu et de Hô Chi Minh-Ville.

