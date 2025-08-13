Dà Nang lance une campagne de lutte contre la pêche INN

Le 13 août, les gardes-frontières de la ville de Dà Nang, en coordination avec le Service municipal de l’agriculture et de l’environnement, ont lancé une campagne de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), visant à lever l’avertissement sous forme de "carton jaune" de la Commission européenne (CE) lors de sa cinquième inspection.

D’ici jusqu’en septembre 2025, le plan vise à mettre en œuvre efficacement les tâches assignées et à renforcer la coordination afin de prévenir et de mettre fin aux violations liées à la pêche INN, en particulier les cas de pêche illégale dans les eaux étrangères.

Selon le Service municipal de la mer, des îles et des produits halieutiques, au 31 juillet 2025, Da Nang avait réglé définitivement la situation de 1.926 navires dits "3 non" (non immatriculés, non inspectés, sans permis de pêche) et les avait intégrés dans le système de gestion. Actuellement, la ville compte 4.142 bateaux de pêche de 6 mètres ou plus, dont 96,7% disposent d’un permis de pêche ; 100% des bateaux de 15 mètres ou plus sont équipés d’un dispositif de surveillance des navires par satellite (VMS) et font l’objet d’un suivi strict.

Le Comité populaire municipal a émis la directive n° 04/CT-UBND exigeant de lier la responsabilité des dirigeants aux résultats de la lutte contre la pêche INN ; en cas de manquement, ils devront en répondre devant le président du Comité populaire. Les localités côtières doivent demander aux pêcheurs de signer un engagement de non-infraction, de marquer leurs navires conformément à la réglementation, ainsi que surveiller étroitement les navires "3 non" et présenter des rapports réguliers.

Dà Nang affiche la plus grande détermination à mettre fin aux violations liées à la pêche INN, à protéger durablement les ressources halieutiques et à rehausser la réputation des produits de la mer vietnamiens sur le marché international.

