Lâm Dông déploie sept groupes de solutions pour lutter contre la pêche INN

Le Comité populaire de la province de Lâm Dông a annoncé mardi 12 août un plan visant à mettre en œuvre une période de pointe pour mener à bien des tâches clés contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) et à faire retirer le carton jaune de la Commission européenne (CE).

>> Succès à Dông Thap dans la lutte contre la pêche illégale

>> Plus de 99% des bateaux de pêche à Vinh Long équipés de dispositifs de surveillance

>> An Giang : lancement d’une campagne contre la pêche INN

Photo : VNA/CVN

La province de Lâm Dông se concentrera sur la mise en œuvre de sept groupes de solutions clés, en suivant scrupuleusement les recommandations des précédentes équipes d’inspection de la CE.

Il s’agit de renforcer la divulgation des politiques du Parti et les lois de l’État en matière de lutte contre la pêche INN auprès des pêcheurs, notamment les dispositions de la loi sur la pêche de 2017, le décret n° 26/2019/ND-CP, le décret n°37/2024/ND-CP du gouvernement.

Considérant que la prévention et le traitement des bateaux de pêche violant les eaux étrangères constituent un facteur important pour faire supprimer le carton jaune, la province révisera pour identifier les bateaux de pêche présentant des signes et des risques potentiels de violations devant être ajoutés à sa liste de surveillance.

Une attention particulière est portée aux solutions en matière de gestion des conditions d’exploitation des bateaux de pêche et de surveillance des bateaux de pêche opérant en mer, ainsi qu’au renforcement de la surveillance et du contrôle pour détecter, prévenir et traiter rapidement les infractions.

Selon le Service de l’agriculture et de l’environnement de la province de Lâm Dông, 100% des bateaux de pêche en activité d’une longueur de 15 m ou plus sont actuellement équipés d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS).

Cependant, la situation des bateaux de pêche en mer qui perdent la connexion VMS continue de se produire. Pour y remédier, les solutions seront mises en place pour garantir le bon fonctionnement et l’efficacité du système VMS et organiser une permanence 24 h/24 et 7 j/7 et optimiser le système VMS pour surveiller, superviser, détecter, alerter les bateaux de pêche perdant la connexion VMS ou dépassant les limites autorisées en mer.

Avec un littoral de 192 km de long et une zone de pêche de 52.000 km², Lâm Dông - issue de la fusion des anciennes provinces de Lâm Dông, Dak Nông et Binh Thuân le 1er juillet -.se joint aux efforts nationaux visant à mettre en œuvre les recommandations de la CE sur la prévention et le contrôle de la pêche INN.

Au 15 juin, Lâm Dông comptait 8.436 bateaux enregistrés dans la base de données nationale des pêches VNFishbase, dont 7.513 (89%) ont obtenu des permis de pêche. Les 1.992 navires de 15 m ou plus ont installé des dispositifs de localisation, atteignant un taux de conformité de 100%.

VNA/CVN