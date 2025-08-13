La province de Khanh Hoà attire les investissements de grands groupes sud-coréens

Dans le cadre de la visite d'État du Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en République de Corée, une délégation de la province de Khanh Hoà conduite par le secrétaire de son comité du Parti, Nghiêm Xuân Thành, a travaillé le 12 août à Séoul avec des responsables du groupe HD Hyundai, un géant sud-coréen de la construction navale et de l'industrie lourde.

Nghiêm Xuân Thành a présenté les atouts et orientations de développement de la province de Khanh Hoa et a souligné l'importance de la société HD Hyundai Vietnam Shipbuilding (HVS), qui y est implantée depuis 28 ans. Il a réaffirmé l'engagement de la province à soutenir les entreprises stratégiques comme HD Hyundai en leur offrant un environnement d'investissement stable et favorable.

De son côté, des responsables de HD Hyundai ont exprimé leur reconnaissance pour le soutien de la province avant d’annoncer leur intention d’étendre son usine à Nam Vân Phong. L'objectif est d'augmenter la capacité de construction navale et de développer les industries de soutien locales. Ce plan vise également à optimiser la chaîne d’approvisionnement et à attirer d’autres entreprises partenaires, en phase avec la stratégie industrielle de Khanh Hoà.

Lors de la séance de travail, les deux parties ont discuté des projets communs potentiels et ont convenu de maintenir leur partage d’informations régulier pour faciliter la mise en œuvre des projets en cours.

Le même jour, lors du Forum économique Vietnam - République de Corée, qui a vu la participation du secrétaire général du Parti Tô Lâm et du Premier ministre sud-coréen Kim Min Seok, la province de Khanh Hoà a signé un autre accord majeur. Le Comité populaire provincial et le groupe sud-coréen SK Innovation se sont associés pour développer un parc industriel spécialisé en énergie. Ce projet inclut la construction d'une centrale au gaz naturel liquéfié (GNL) et des infrastructures associées, avec un impact économique potentiel de 45 milliards de dollars d'ici 2050 dans le Centre du Vietnam.

