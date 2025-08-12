An Giang : lancement d’une campagne contre la pêche INN

Le 12 août, dans la province d’An Giang (Sud), le Comité directeur du ministère de la Défense pour la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), en coordination avec le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, ainsi que le Comité populaire provincial, a lancé une campagne de grande envergure contre la pêche INN.

Photo : VNA/CVN

L’objectif principal est d’empêcher les navires et les pêcheurs de violer les eaux étrangères, sous le slogan : "Responsabilité, solidarité, coopération - Lutte résolue contre la pêche INN".

La cérémonie a été coprésidée par le général de corps d’armée Thai Dai Ngoc, membre du Comité central du Parti, chef d’état-major général adjoint de l’Armée populaire du Vietnam, chef du Comité directeur du ministère de la Défense pour la prévention et la lutte contre la pêche INN, ainsi que par Ho Van Mung, président du Comité populaire d’An Giang. Elle a réuni des représentants de 21 villes et provinces côtières, aux côtés d’armateurs, de capitaines et de pêcheurs.

Dans son discours, le général de corps d’armée Thai Dai Ngoc a souligné l’importance de la coordination entre ministère, organismes et autorités locales dans la sensibilisation aux réglementations, l’échange d’informations, la gestion des bateaux de pêche et le traitement des violations. Il a fixé des échéances précises : toutes les infractions graves devront être traitées avant le 30 août 2025, et les bateaux à haut risque devront être placés sous surveillance étroite - un travail devra être accompli avant le 20 août 2025.

Les objectifs incluent la mobilisation adéquate des ressources humaines, financières et matérielles, ainsi que l’application de sanctions sévères contre toute négligence mettant en péril les efforts du pays pour obtenir la levée du "carton jaune" infligé par la Commission européenne.

Dotée de plus de 200 km de littoral et de 63.000 km² de zone maritime, la province d’An Giang partage des frontières maritimes avec plusieurs pays. Après près de huit ans de lutte contre la pêche INN, les progrès sont notables : amélioration de la traçabilité des captures, respect accru du système de surveillance VMS, et application plus stricte des lois.

La campagne se déroule du 12 août au 2 septembre 2025.

