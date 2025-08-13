Les ventes de véhicules hybrides en hausse de 72% en juillet

L’Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA) a annoncé que ses membres avaient vendu 31.739 véhicules en juillet 2025, soit une légère baisse de 1% par rapport à juin. Toutefois, le segment des véhicules hybrides a enregistré la plus forte croissance, avec 7.112 unités vendues, en hausse de 72% par rapport à juillet 2024.

>> Les ventes d'automobiles au Vietnam en baisse de 13% en août

>> Les ventes d'automobiles en novembre augmentent grâce aux mesures incitatives du gouvernement

>> Le marché automobile vietnamien revient à plus de mesure en mai

Cette progression illustre la tendance croissante des consommateurs à se tourner vers des véhicules plus respectueux de l’environnement, les hybrides représentant un compromis entre véhicules thermiques traditionnels et voitures 100% électriques.

Photo : VNA/CVN

Dans le détail, les voitures particulières ont continué à dominer avec 22.929 unités malgré une baisse mensuelle de 3%, suivies des véhicules utilitaires (8.805 unités, +0,3%) et des véhicules spécialisés (642 unités, +146%).

Les ventes de véhicules assemblés localement ont atteint 15.701 unités (+9%), tandis que les ventes de véhicules importés se sont élevées à 16.038 unités (+9%). C’est le cinquième mois consécutif que les importations dépassent les ventes de véhicules produits localement.

Au cours des sept premiers mois de 2025, les membres de la VAMA ont vendu un total de 194.760 véhicules, soit une hausse de 18,9 % en rythme annuel, avec +17% pour les voitures particulières, +25% pour les utilitaires et +24% pour les véhicules spécialisés.

Ces chiffres ne reflètent toutefois pas l’ensemble du marché vietnamien, certaines marques majeures comme Audi, Mercedes-Benz, Nissan ou VinFast n’ayant pas communiqué leurs données.

Selon plusieurs experts, la baisse modérée des ventes en juillet s’explique non seulement par des facteurs économiques et fiscaux, mais aussi par l’impact progressif de la directive 20/CT-TTg du Premier ministre, qui prévoit de limiter, puis d’interdire, les véhicules à énergie fossile dans les grandes villes. Cela incite les consommateurs à attendre avant d’acheter, dans l’espoir de bénéficier de futures politiques de soutien à la transition vers les véhicules électriques.

VNA/CVN