Le Premier ministre publie une dépêche urgente pour stimuler la croissance 2025

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, via la dépêche urgente N°133 appelle à redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs de croissance 2025.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé et promulgué la dépêche urgente N°133 appelant l’ensemble du système politique, des ministères, secteurs et localités à redoubler d’efforts et à mettre en œuvre de manière synchrone et efficace les tâches et solutions clés afin d’atteindre les objectifs de développement socio-économique en 2025, créant ainsi une base solide pour la période 2026-2030.

Selon la dépêche, malgré des résultats positifs enregistrés au cours des sept premiers mois de 2025, la situation économique et sociale reste confrontée à de nombreuses difficultés et défis, exigeant des actions rapides, décisives et coordonnées pour atteindre l’objectif fixé de croissance du PIB de 8,3 à 8,5%.

Le chef du gouvernement demande de renforcer l’application des résolutions et directives du Parti, de l’Assemblée nationale et du gouvernement ; d’assurer l’équilibre macroéconomique, de contrôler l’inflation et de stimuler la croissance de manière harmonieuse dans les trois secteurs clés : industrie-construction, agriculture-sylviculture-pêche, et services.

Les ministères et localités sont invités à restructurer l’industrie, à développer les technologies de pointe, les secteurs industriels stratégiques et de soutien, tout en encourageant l’innovation et la transformation numérique. La croissance de l’industrie manufacturière et de transformation doit atteindre 11,2 à 11,5%.

Le gouvernement insiste sur l’accélération des projets énergétiques, la garantie de la sécurité énergétique, ainsi que sur la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l’industrie des semi-conducteurs.

En matière de commerce extérieur, la dépêche fixe l’objectif d’une croissance des exportations de 12% et d’un excédent commercial de 30 milliards de dollars, en diversifiant les marchés et en exploitant pleinement les accords de libre-échange.

Modernisation de l’agriculture et élargissement des marchés

Le secteur agricole doit être réorganisé autour de la science, de la technologie et de l’innovation, tout en valorisant les marques et les indications géographiques.

Photo : VNA/CVN

La dépêche appelle à diversifier les marchés d’exportation vers la Chine, le Moyen-Orient, l’Amérique latine et l’Afrique ; à renforcer la transformation agroalimentaire et le contrôle sanitaire ; et à poursuivre avec détermination les efforts pour faire lever le “carton jaune” de l’UE contre la pêche INN (illégale, non déclarée et non réglementée). L’objectif est de porter les exportations agricoles, sylvicoles et halieutiques à 65 milliards USD en 2025.

Le Premier ministre demande d’appliquer des mesures de stimulation de la demande intérieure, de développer le commerce électronique avec une croissance annuelle de plus de 25 %, et de mettre en œuvre efficacement la nouvelle politique de visas pour attirer les visiteurs étrangers.

Le pays vise à accueillir 25 millions de touristes internationaux et 150 millions de touristes nationaux en 2025. Le développement de marques de produits associées à la culture et à l’identité vietnamiennes est également encouragé.

Les projets d’infrastructures clés doivent être achevés selon le calendrier, notamment les 3.000 km d’autoroutes et 1.700 km de routes côtières d’ici fin 2025. La dépêche souligne la nécessité de préparer le projet de chemin de fer à grande vitesse Nord-Sud et de mobiliser des investissements étrangers de haute technologie.

Face aux nouvelles politiques tarifaires américaines, le Premier ministre demande de soutenir les secteurs touchés, d’améliorer la compétitivité des produits et de poursuivre les négociations en vue d’un accord commercial global Vietnam–États-Unis.

La dépêche précise que les vice-Premiers ministres, les ministres, les dirigeants des agences gouvernementales et les présidents des comités populaires provinciaux et municipaux sont responsables de l’application effective des mesures. Le Bureau du gouvernement est chargé de suivre, de superviser et de rendre compte de la mise en œuvre au Premier ministre.

VNA/CVN