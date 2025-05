La HPIZA de Dà Nang est chargée de gérer la zone franche de Dà Nang

L’Autorité du parc de haute technologie et des zones industrielles de Dà Nang (HPIZA) a été chargée de la gestion du projet de zone franche (ZF) dont la construction débutera cette année, après l’approbation du projet par l’Assemblée nationale en juin dernier.

Photo : tinnhanhchungkhoan/CVN

Le Comité populaire de la ville de Dà Nang a déclaré que cette décision, signée le 29 avril, aidera la HPIZA à accélérer les préparatifs de la création prochaine de la ZF.

La HPIZA sera rebaptisée Autorité des zones économiques spéciales (ZES) de Dà Nang. Elle couvrira la gestion du parc de haute technologie, du parc informatique, de six autres parcs industriels, de quatre zones centralisées des technologies de l’information (ZCI) et d’autres projets de développement dans les domaines des semi-conducteurs, de l’IA et de l’économie numérique.

La ZLE de Dà Nang, qui s’étendra sur plus de 2.300 ha et comprendra des sites clés pour l’industrie manufacturière, un centre logistique, le commerce et les services, nécessitera un investissement de 40 billions de dôngs (1,6 milliard de dollars).

Selon le Comité populaire de la ville de Dà Nang, le développement de la ZLE s’accompagnera de la construction d’un centre financier international dans le cadre du Plan directeur 2030-2050, ainsi que du développement du port en eau profonde de Liên Chiêu et de l’extension du service de fret aérien à l’actuel aéroport international de Dà Nang.

La ville a soumis un projet de zone franche de 151 ha au bout de la route Bà Nà Suoi Mo, à 30 km au sud-ouest du centre-ville et à proximité de la station balnéaire Bà Nà Hills. Cette zone proposée sera un complexe commercial et un site de divertissement, comprenant des boutiques hors taxes, une plateforme logistique, des entrepôts, des services de santé, un centre de R&D, un centre d’éducation internationale, une école de médecine et un parc des expositions.

Dà Nang se présente également comme un pôle international des industries des semi-conducteurs et des hautes technologies, en faisant appel à Intel, Marvell Technology Inc. et Synopsys aux États-Unis pour des engagements d’investissement à long terme.

Cinq partenaires et investisseurs clés ont déjà signé une série de protocoles d’accord portant sur la coopération en matière de programmes de formation aux semi-conducteurs et à l’IA dans la ville, pour un montant de près de 300 millions de dollars américains.

À ce jour, six parcs industriels, le parc de haute technologie et le parc informatique, ont attiré plus de 1.000 projets, pour un investissement total de 4,35 milliards de dollars.

VNA/CVN