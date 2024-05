Trân Luu Quang rend hommage au défunt président iranien à l'ambassade à Hanoï

Photo : VNA/CVN

À l'ambassade d'Iran, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a rendu un dernier hommage au défunt et a écrit dans le livre de condoléances.

Au nom du gouvernement et du peuple vietnamiens, il a écrit qu'il souhaitait présenter ses plus sincères condoléances au guide suprême Ali Khamenei, au gouvernement et au peuple iraniens, ainsi qu'aux familles du président Ebrahim Raisi, du ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian et d'autres victimes décédées dans l'accident du dimanche 19 mai.

Le Vietnam espère que l'État et le peuple iraniens surmonteront cette énorme douleur et cette perte pour continuer à construire un État iranien de plus en plus prospère, a ajouté le Premier ministre Trân Luu Quang.

Lundi 20 mai, la présidente par intérim Vo Thi Anh Xuân et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont adressé leurs condoléances au président par intérim de l'Iran Mohammad Mokhber, tandis que le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a également envoyé un message de condoléances au président du Parlement iranien Mohammad Baqer Qalibaf.

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a également fait de même au ministre iranien des Affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri Kani.

L'accident d'hélicoptère s'est produit dans la province iranienne de l'Azerbaïdjan de l'Est le 19 mai, tuant toutes les personnes à bord. Le pays a déclaré cinq jours de deuil national pour les défunts.

VNA/CVN