Mariages de rêve au Vietnam : une tendance en plein essor

Photo : Vietnamplus/CVN

Les touristes qui choisissent de combiner voyage et mariage appartiennent généralement à une clientèle aisée, disposée à investir des sommes importantes. Leurs invités constituent également un public de touristes qui consomment une large gamme de services, tels que l'hébergement, les activités touristiques, le shopping et la découverte de la gastronomie locale.

Conscientes du potentiel du tourisme de mariage en pleine expansion, les entreprises du secteur et les collectivités locales investissent activement dans ce type de tourisme. Leur objectif est double : accroître leurs revenus et créer un effet de levier promotionnel, tout en diffusant l'image attrayante des destinations auprès des touristes, notamment internationaux.

Selon l'expert Nguyên Quang Vinh, de l'Institut de recherche sur le développement du tourisme, ces dernières années, les produits touristiques de mariage ont été considérés comme une stratégie de développement par de nombreux pays asiatiques, en particulier d'Asie du Sud-Est, qui tirent parti des ressources naturelles des îles tropicales, des valeurs culturelles uniques et des coûts d'organisation attractifs. Des destinations comme la Thaïlande, l’Indonésie et le Vietnam apparaissent peu à peu sur la liste des destinations de mariage privilégiées.

Le Vietnam se positionne comme une destination de choix pour les couples en quête d'un mariage de rêve, et ce, pour une multitude de raisons : des paysages enchanteurs, des infrastructures hôtelières d'exception, un rapport qualité-prix attractif, une diversité de lieux de réception et des destinations phares pour le tourisme de mariage telles que Phu Quôc, Dà Nang, Phan Thiêt, Ninh Binh et Quang Ninh. Ces lieux offrent non seulement de beaux paysages et des stations balnéaires variées, mais aussi des services de haute qualité et de nombreuses expériences attrayantes pour les touristes.

Photo : VNA/CVN

Partageant le même point de vue, le professeur associé Pham Hông Long, le Dr Bùi Nhât Quynh et le maître Ngô Viêt Anh (Université des sciences sociales et humaines, Université nationale du Vietnam, Hanoï) estiment que, bien que encore relativement nouveau, le tourisme de mariage peut apporter des bénéfices significatifs à l'économie verte du Vietnam. Les mariages rassemblent souvent des centaines d’invités qui, en plus d'utiliser les services d'hébergement, de restauration et de shopping sur place, prévoient souvent de prolonger leur séjour pour approfondir leur expérience de voyage.

Selon Bùi Quôc Thai, directeur du département du tourisme de Kiên Giang, l'attrait du Vietnam pour le tourisme de mariage a été mis en lumière en 2019 lorsqu'un couple de milliardaires indiens a choisi Phu Quôc (Kiên Giang) comme cadre idyllique pour leur union, en présence de 700 invités. Depuis cet événement marquant, de nombreux complexes hôteliers et hôtels haut de gamme de Phu Quôc sont régulièrement sélectionnés par des touristes pour l'organisation de mariages et de séjours mémorables.

Le tourisme de mariage s'affirme comme une tendance émergente, avec un nombre croissant de voyageurs qui choisissent le Vietnam comme destination privilégiée pour leurs vacances, leur mariage.

Afin de dynamiser ce secteur prometteur, il est impératif que chaque destination et localité mette en œuvre des stratégies adaptées dans les années à venir.

VNA/CVN