Développer un écotourisme forestier durable

Contrairement à d’autres formes de tourisme, le tourisme forestier permet aux visiteurs de découvrir et d’explorer directement la nature. Ce type d’écotourisme propose diverses activités populaires telles que la randonnée, l’escalade, le vélo, le kayak, la visite de grottes et le camping.

Les visiteurs ont ainsi l’opportunité de s’immerger dans un environnement naturel préservé, de profiter de l’air frais et de renforcer leur conscience écologique en participant à la protection des forêts et à la préservation de l’environnement à travers leurs propres expériences et leurs actions de sensibilisation auprès de la communauté.

Des services attractifs

Le Parc national de Ba Bê, situé dans la province de Bac Kan et s’étendant sur près de 10.000 ha, offre des paysages spectaculaires avec le lac Ba Bê, la cascade Dâu Dang, Ao Tiên et les grottes de Puông, Hua Ma et Tham Kit, attirant chaque année des milliers de visiteurs.

De même, le Parc national de Ba Vi, avec ses sites emblématiques tels que Suôi Nga et Suôi Yên, ainsi que ses vestiges historiques et spirituels, son climat tempéré et sa riche biodiversité, constitue une destination prisée, notamment par les jeunes.

Dans le Parc national de Pù Mat, situé dans la province de Nghê An, des initiatives privées et publiques ont permis le développement de nombreux sites écotouristiques, créant chaque année entre 200 et 300 emplois locaux.

Le vice-président du Comité populaire provincial de Nghê An, Nguyên Van De, souligne qu’au fil des ans, le district de Con Cuông, l’un des trois districts abritant le parc, est devenu une destination de choix pour les touristes vietnamiens. Outre ses attractions naturelles telles que le barrage de Phà Lài, le ruisseau Moc et la cascade de Kèm, Con Cuông séduit par sa culture unique, son tourisme communautaire et ses marchés traditionnels de Muong Qua et Muong Chon. Il figure également parmi les districts pionniers du tourisme communautaire dans la province de Nghê An.

Avec une superficie de près de 17.000 ha et un riche complexe touristique, la Réserve naturelle de Pù Luông, dans la province de Thanh Hoa, attire chaque année des milliers de visiteurs. Afin d’allier développement économique et protection durable des forêts, la province a approuvé un projet d’écotourisme, de villégiature et de divertissement dans cette réserve jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045. L’objectif est d’accueillir environ 27.000 visiteurs par an (dont 35% d’internationaux et 65% de nationaux) et de générer plus de 33 milliards de dôngs (environ 1,19 milliard de dollars) de recettes touristiques.

Le Parc national de Cuc Phuong, quant à lui, propose un itinéraire traversant la forêt et permettant aux visiteurs de séjourner dans les villages Muong, situés à Khanh, An Nghia et Hoà Binh. Ce parcours est très prisé par les touristes qui peuvent y découvrir la vie et la culture des communautés locales, randonner, se baigner en rivière, ramer et participer à des échanges culturels et festivités en soirée.

Vers un développement durable du tourisme forestier

En complément de la Loi foncière de 2017 (modifiée et complétée par la clause 1 de l'article 248 de la Loi foncière de 2024) établit des principes régissant l’attribution et la location des forêts, ainsi que la conversion de leur usage en fonction de la planification nationale, provinciale et locale. De nouvelles réglementations ont ainsi été adoptées pour optimiser la gestion et le développement des forêts, en valorisant leur usage multiple, y compris l’écotourisme.

Notamment, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a récemment lancé l’initiative du "passeport de parc national", un programme visant à promouvoir l’écotourisme dans les parcs nationaux et les réserves naturelles. Ce passeport encourage les visiteurs à explorer et apprécier la richesse des écosystèmes forestiers tout en sensibilisant le public à la conservation durable des forêts. Dans un premier temps, le ministère met en œuvre cette initiative dans 34 parcs nationaux appartenant au réseau forestier à usage spécial où des activités touristiques sont déjà en place.

