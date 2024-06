Le président de l'AN félicite le président du Parlement de la République islamique d'Iran

Dans sa lettre, Trân Thanh Mân a exprimé sa joie que l'amitié et la coopération entre le Vietnam et l'Iran en général et entre les deux organes législatifs en particulier se soient continuellement renforcées et développées de manière robuste.

Il a déclaré que la visite au Vietnam du président du Parlement iranien en 2018 et la visite en Iran du président de l'AN vietnamienne en 2023 avaient donné un nouvel élan aux relations bilatérales.

Le président de l'AN, Trân Thanh Mân, s'est dit convaincu que dans les temps à venir, avec le soutien de Mohammad Bagher Ghalibaf, la collaboration entre les deux organes législatifs sera encouragée, contribuant ainsi au développement approfondi de la coopération Vietnam - Iran pour l'intérêt des deux peuples.

VNA/CVN