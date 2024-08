L'Iran souhaite renforcer la coopération avec le Vietnam dans divers secteurs

Photo : Nguyên Truong/VNA/CVN

L'événement a rassemblé une centaine de représentants d'organes gouvernementaux, d'organisations, d'entreprises, de médias locaux, ainsi que des membres du corps diplomatique et de la communauté vietnamienne résidant en Iran.

L'ambassadeur du Vietnam en Iran, Luong Quôc Huy, a mis en exergue la signification historique de la Révolution d'août et de la proclamation de la Déclaration d'Indépendance le 2 Septembre 1945 par le Président Hô Chi Minh, donnant la naissance à la République démocratique du Vietnam, aujourd'hui la République socialiste du Vietnam.

Au cours des 79 années écoulées, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, le peuple vietnamien a réalisé de grandes victoires et des avancées significatives dans l'œuvre de la construction, de la protection et du développement national.

Autrefois pays défavorisé, le Vietnam s'est transformé en une économie dynamique à la croissance élevée. Son revenu par habitant devrait atteindre approximativement 4.500 USD en 2024. Actuellement, le pays figure parmi les principaux exportateurs mondiaux de riz, de café, de thé, de produits aquatiques, de chaussures, de textiles, de meubles et de produits électroniques.

L'ambassadeur Luong Quôc Huy a également évoqué les étapes marquantes dans les relations vietnamo-iraniennes, adressant ses félicitations à l'Iran pour le succès de son élection présidentielle et la création d'un nouveau gouvernement.

Le diplomate a souligné les bonnes relations d'amitié traditionnelles entre le Vietnam et l'Iran, appréciées et cultivées de manière continue par les dirigeants des deux nations au fil des années. Réaffirmant que le Vietnam accorde de l'importance à ses liens d'amitié avec l'Iran, l'ambassadeur a exprimé sa conviction que les relations bilatérales connaîtraient de nouveaux développements, à la hauteur du potentiel et des atouts des deux pays.

Présent à cette célébration, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Hassan Sheikhol Eslami, a transmis ses sincères félicitations au gouvernement et au peuple vietnamiens à l'occasion du 79e anniversaire de leur Fête nationale.

Il a fait part de l'affection que lui-même et le peuple iranien accordent au Vietnam et à ses habitants. Dans un contexte du monde en mutation rapide et du rôle croissant de l'Asie du Sud-Est, il a affirmé que l'Iran tenait en haute estime et était prêt à promouvoir davantage sa coopération avec le Vietnam dans divers domaines, conformément à la politique étrangère de la République islamique.

Dans le cadre de cet événement, l'ambassade du Vietnam a présenté des vidéos mettant en lumière l'histoire et la culture vietnamiennes, et a offert aux invités internationaux l'opportunité de déguster des plats traditionnels vietnamiens.

VNA/CVN