Culture

Hô Chi Minh-Ville accorde des certificats à deux villages artisanaux

Hô Chi Minh-Ville a reconnu le métier traditionnel de production de galettes de riz (bánh tráng) dans la commune de Phu Hoa Dông, district de Cu Chi, ainsi que le village artisanal de culture de fleurs d’abricotier (Ochna integerrima) dans la commune de Binh Loi, district de Binh Chanh.

Ces deux villages artisanaux, certifiés par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, bénéficieront de politiques préférentielles en matière de développement de l'industrie rurale, conformément aux dispositions du décret No52/2008 et à la réglementation en vigueur.

Phu Hoa Dông est renommée pour ses 700 ha de rizières irriguées par les eaux abondantes de la rivière Saigon et du canal Lang The. Grâce à ces ressources, les habitants transforment le riz en de nombreux produits, tels que des vermicelles, des crêpes, et surtout des galettes de riz, augmentant ainsi la valeur du riz et améliorant leurs revenus.

Ce village de production de galettes de riz produit environ 90 tonnes de galettes par jour, fournissant des emplois à plus de 3.000 travailleurs. Les revenus du village artisanal s’élèvent à environ 100 milliards de dôngs par mois, contribuant significativement au développement économique local.

Grâce à sa diversité et à sa qualité élevée, les produits de Phu Hoa Dông est non seulement consommé localement, mais également exporté vers de nombreux pays, y compris des marchés exigeants comme les États-Unis, le Japon et la République de Corée. Cette reconnaissance contribuera à un développement durable du village et à la préservation de ses traditions.

L'abricotier de marque Binh Loi

Le district de Binh Chanh et la commune de Binh Loi mettent actuellement en place diverses initiatives pour lier la production de fleurs d’abricotier (Ochna integerrima) aux activités touristiques de la région, afin de valoriser cette culture au sein du village artisanal.

Le village d'abricotier de Binh Loi a connu une forte croissance à partir de 2003-2004, et sa superficie atteignait environ 130 ha en 2014. En 2024, la zone de culture s’étend sur 560 ha avec des centaines de ménages spécialisés dans cette activité.

Les produits du village sont principalement consommés sur le marché national, mais présentent également un fort potentiel d’exportation. Le district de Binh Chanh met également l’accent sur le développement de la marque de fleurs d’abricotier en l’associant à des activités touristiques.

Texte et photos : Quang Châu/CVN