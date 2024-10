Le tourisme de noces devrait être professionnalisé

Avec ses avantages en termes de ressources naturelles et culturelles uniques, ainsi que de coûts d'organisation d'événements attractifs, le Vietnam émerge progressivement comme une destination pour les voyages de noces, en particulier après que de nombreux couples multimillionnaires d'Inde ont choisi le Vietnam pour leurs somptueux événements.

Cependant, pour concurrencer les pays de la région qui devancent le Vietnam depuis des années dans le secteur du tourisme de noces comme la Thaïlande, l'Indonésie et Singapour, l'industrie du tourisme a encore un long chemin à parcourir.

Le rapport sur le marché mondial des voyages de noces 2023 - "Destination Wedding Global Markete Report 2023", a indiqué que ce marché connaissait une croissance impressionnante, d'environ 32,8% par an.

Bien qu'il s'agisse encore d'un marché relativement spécialisé, le tourisme de noces a un potentiel considérable pour apporter des avantages significatifs au Vietnam, car la clientèle qui choisit cette option se compose généralement d'individus riches. Ces couples amènent souvent un grand nombre d'invités qui utilisent les services d'hébergement, de restauration et de shopping dans les destinations choisies pendant plusieurs jours. Beaucoup sont également prêts à prolonger leur séjour pour une expérience de voyage plus complète.

Non seulement des couples fortunés du monde entier, des endroits offrant des avantages en termes de paysages, de climat, d'infrastructures et de services tels que Phu Quoc, Quang Ninh, Da Nang, Phan Thiet et Nha Trang, attirent également des personnes riches et célèbres du pays. Cela démontre que le Vietnam a un potentiel considérable pour organiser des noces de rêve.

Cependant, des experts ont déclaré que pour que le tourisme de noces devienne vraiment une « poule aux œufs d'or » pour le Vietnam, davantage de préparations et d'approches innovantes sont nécessaires.

Lors d'un séminaire sur le thème « Tendances de développement du tourisme de noces au Vietnam », organisé par l’Institut de recherche sur le développement touristique (ITDR), Nguyen Quang Vinh, responsable du projet de recherche de l'ITDR, a estimé que si le tourisme de noces pouvait être un facteur clé pour établir le Vietnam en tant que destination internationale, il n'avait pas reçu suffisamment d'attention au fil des ans.

Pour concurrencer les destinations renommées comme Phuket (Thaïlande), Bali (Indonésie) et d'autres, le secteur touristique vietnamien a besoin d'une évaluation approfondie de l'état actuel et des tendances de développement du tourisme de noces afin d'élaborer des stratégies appropriées, a-t-il déclaré, ajoutant que ceux qui choisissent cette option sont prêts à dépenser beaucoup pour cet événement important de leur vie, mais qu’ils sont également très exigeants en matière de qualité et de créativité dans les services fournis.

Il est à noter que le Vietnam manque toujours d'organisateurs de mariages professionnels, capables de fournir des services de conseil et de planification complets, ainsi d'un écosystème cohérent pour le tourisme de noces. En fait, de nombreux couples internationaux qui choisissent le Vietnam s'appuient souvent sur des prestataires de services étrangers pour l'organisation, la nourriture, les tenues vestimentaires et le personnel…

Le Professeur associé-Docteur Pham Hong Long, chef du département d'études touristiques de l'Université des sciences sociales et humaines de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï, a insisté sur la nécessité de mener des recherches spécifiques sur les marchés potentiels du tourisme de noces tels que l'Inde, la Chine et la République de Corée, afin de développer des produits appropriés qui prennent en compte les caractéristiques culturelles et culinaires des cérémonies de noces dans chaque pays.

En outre, il convient d'accorder une attention particulière à l'intensification des activités de promotion par le biais de divers canaux, en particulier les médias sociaux, en présentant les noces de couples internationaux au Vietnam, en établissant des prix compétitifs et raisonnables, et en renforçant la collaboration entre les destinations à la fois au niveau national et international, a-t-déclaré.

