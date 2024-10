Les progrès du Vietnam dans la réduction durable de la pauvreté

Le Vietnam a réalisé de grands progrès après près de 40 ans de mise en œuvre du processus de Dôi Moi (Renouveau), dans lequel l'éradication de la faim et la réduction de la pauvreté constituent une politique importante et cohérente du Parti et de l'État depuis de nombreuses décennies.

>> Les acquis de la réduction de la pauvreté du Vietnam pour la période 2016-2022

>> Le Vietnam s’efforcera de réduire de 1% le taux de pauvreté multidimensionnelle

>> Le PM apprécie l'efficacité du crédit de politique sociale dans la réduction de la pauvreté

Photo : VNA/CVN

En tant que premier et seul pays d'Asie à mettre en œuvre un programme de réduction de la pauvreté multidimensionnel, inclusif et durable, les efforts du Vietnam ont été reconnus à l'international comme une "révolution" dans la réduction de la pauvreté, apportant des changements étendus et profonds, même dans les zones rurales les plus reculées.

Le Parti et l'État du Vietnam considèrent toujours la réduction globale de la pauvreté et l'amélioration de la vie du peuple comme une exigence urgente et une tâche centrale et stratégique pour le développement rapide et durable du pays.

En 2015, le gouvernement vietnamien a promulgué des seuils de pauvreté multidimensionnels applicables pour la période 2016-2020, marquant une étape importante dans la transition du Vietnam d'une mesure de la pauvreté basée sur le revenu à une mesure multidimensionnelle.

La réalisation des ODD

L'utilisation de seuils de pauvreté nationaux est non seulement nécessaire pour l'élaboration de politiques et de programmes de réduction de la pauvreté ainsi que pour la surveillance de la pauvreté au Vietnam, mais encore aide le pays à suivre les progrès dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable des Nations unies (ODD).

Depuis lors, la réduction de la pauvreté est devenue l'un des trois programmes cibles nationaux. Pour la période 2021-2025, le Vietnam s'efforce de réduire le taux de ménages pauvres selon les normes multidimensionnelles de 1 à 1,5% par an. Le taux de ménages pauvres issus des ethnies minoritaires devrait baisser de plus de 3% par an. À ce jour, 30% des populations des districts pauvres, et 30% des de celles vivant dans les communes extrêmement difficiles des zones côtières et insulaires ont échappé à la pauvreté. Le taux de ménages pauvres dans les districts pauvres devrait diminuer de 4 à 5%/an.

Photo : VNA/CVN

Afin d'atteindre ce résultat, les politiques de réduction de la pauvreté sont continuellement ajustées et complétées. Le gouvernement a publié un plan d'action et créé le Comité directeur central du Programme national cible de réduction durable de la pauvreté. Il a également introduit un cadre juridique pour guider les efforts de réduction durable de la pauvreté, qui comprend des critères d'identification des ménages pauvres et quasi pauvres, ainsi que des districts, communes et hameaux défavorisés. Les localités et les comités du Front de la Patrie du Vietnam à tous les niveaux, ainsi que d'autres organisations, ont également rejoint ces efforts.

Le Vietnam est l'un des 30 premiers pays au monde et le premier pays d'Asie à appliquer des critères de pauvreté multidimensionnels, garantissant un niveau de vie minimum et l'accès aux services sociaux de base, visant à soutenir de manière globale et inclusive les personnes pauvres et celles vivant dans des zones pauvres. Cela les aide à améliorer leur qualité de vie matérielle et spirituelle, à satisfaire leurs besoins en matière de conditions de vie sûres, à accéder et à utiliser efficacement les services sociaux de base, tout en renforçant leur capacité à s'adapter au changement climatique.

Baisse du taux de pauvreté multidimensionnelle

Le revenu par habitant a augmenté considérablement, passant de 185 USD en 1993 à environ 4.650 USD à la fin de cette année. Le taux de pauvreté multidimensionnelle au Vietnam a diminué à 2,93% en 2023, soit une baisse de 1,1 point de pourcentage par rapport à l'année dernière. En 2023, dix communes côtières et insulaires supplémentaires ont être retirées de la liste des communes particulièrement défavorisées. En particulier, des centaines de ménages pauvres ont volontairement écrit des lettres pour demander à sortir de la pauvreté, cédant ainsi leur droit à l'aide à d'autres ménages.

En outre, les infrastructures socio-économiques en milieu rural ont connu des changements remarquables, permettant l'achèvement des ouvrages essentiels, répondant ainsi aux besoins de développement de la production et à l'amélioration des conditions de vie de la population.

Photo : VNA/CVN

Pauvre et sous-développé il y a de cela quelques décennies, le Vietnam figure aujourd'hui parmi les 40 économies les plus importantes de la planète et les 20 économies les plus émergentes au monde.

De 1989 à 2023, le PIB par habitant du Vietnam a été multiplié par 40. Alors qu'en 1993, le taux de pauvreté au Vietnam dépassait 58%, ce chiffre est tombé à 2,23% en 2021.

Les ménages pauvres au Vietnam représentaient 58% de la population en 1993, et 2,23% en 2021. Ainsi, au cours de deux décennies, plus de 40 millions de personnes sont sorties de la pauvreté. Le Vietnam a atteint en avance l'Objectif du Millénaire pour le développement des Nations unies en matière d'éradication de la faim et de réduction de la pauvreté, et il est reconnu par la communauté internationale comme un exemple mondial de réussite dans ce domaine.

Le Vietnam était l'un des 25 pays qui ont réduit leur IPM (indice de pauvreté multidimensionnelle) de 50%, selon un rapport publié le 15 juillet 2023 par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et l'Oxford Poverty and Initiative de développement humain (OPHI).

Dans un rapport publié en avril 2022, la Banque mondiale a indiqué que les progrès réalisés par le Vietnam en moins d'un demi-siècle depuis la fin de la guerre en 1975 ont été presque sans précédent.

VNA/CVN