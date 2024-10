Vietnam - R. de Corée : coopération dans la construction de villes intelligentes

Organisée du 15 au 17 octobre par l’Association informatique de Hô Chi Minh-Ville (HCA) et Meta Square, l'initiative Vietnam - République de Corée sur le secteur informatique vise à contribuer à l'objectif de la ville de devenir un pôle économique en Asie et une ville mondiale.

L'événement comprend des réunions B2B entre 14 entreprises technologiques coréennes et 60 entreprises vietnamiennes, ainsi que six séances de travail entre la République de Corée et des agences, organisations et entreprises vietnamiennes, visant à renforcer les relations dans les domaines de l'informatique et de la transformation numérique.

Quatorze grandes entreprises technologiques de la République de Corée présentent des technologies avancées en matière d'intelligence artificielle, de réalité augmentée/réalité virtuelle, de sécurité et de mobilité intelligente, qui sont appliquées au développement industriel et urbain de la République de Corée.

Choi Yong-jin, président de l'Association de promotion de l'industrie des TIC de la province de Gyeongbuk en République de Corée (GBICT), a déclaré que, sur la base du partenariat avec la HCA, la GBICT poursuivra ses efforts pour explorer de nouvelles opportunités commerciales et renforcer la coopération entre les entreprises de Gyeongbuk et de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que ceux des deux pays.

Le GBICT intensifiera de nouveaux projets et initiatives de coopération pour contribuer à l'industrie du logiciel et bénéficier aux deux parties, a-t-il ajouté.

À cette occasion, le Département de l'information et des communications de Hô Chi Minh-Ville et la délégation de la République de Corée ont également échangé leurs expériences en matière de construction de villes intelligentes et discuté de la collaboration sur le développement de services mondiaux de jumeaux numériques et de maintenance intégrée par l'IA pour les systèmes ferroviaires.

