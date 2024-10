Vietnam et Suède

Promouvoir la coopération dans la transformation verte et la transformation numérique

Photo : VNA/CVN

Vo Thi Anh Xuân a déclaré que les deux pays se targuent d'une amitié de 55 ans et d'une coopération mutuellement bénéfique. La Suède a été l'un des premiers pays occidentaux à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam, le 11 janvier 1969, alors que ce dernier était encore dans une guerre de résistance ardue pour recouvrer l'indépendance nationale et la réunification.

Elle a noté que l'État et le peuple vietnamiens n’oublien jamais et apprécient le soutien important de la Suède à leur lutte pour l'indépendance nationale et la réunification dans le passé, ainsi qu'à la réforme nationale, à la construction et à l'intégration dans le monde à l'heure actuelle.

La Suède a fourni environ 3 milliards d'USD d'aide non remboursable au Vietnam. Certaines structures construites avec son soutien, telles que l'usine de papier de Bai Bang, l'hôpital national pour enfants du Vietnam et l'hôpital Uông Bi, ont contribué de manière substantielle au développement socio-économique local, a-t-elle expliqué.

La vice-présidente a souligné que depuis plus d'un demi-siècle, les deux pays ont entretenu des relations bilatérales de plus en plus durables et axées sur les résultats pour obtenir des réalisations dignes de fierté dans tous les domaines.

En 2023, le commerce bilatéral a atteint environ 1,3 milliard d'USD. Parallèlement, la Suède a investi 743 millions d'USD dans plus de 110 projets au Vietnam. Les deux parties ont également signé de nombreux accords de coopération et se sont mutuellement soutenues lors de forums multilatéraux. Leurs liens commerciaux sont désormais renforcés grâce à l'accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA).

Convaincue que les relations entre les deux pays ont encore beaucoup de marge de progression, Vo Thi Anh Xuân a exprimé l'espoir que le Vietnam et la Suède continueront à entretenir de bonnes relations, à intensifier les échanges de délégations, notamment à haut niveau, à renforcer la coopération entre leurs entreprises pour obtenir des résultats plus substantiels et à revoir les cadres et accords existants pour les aligner sur la nouvelle période.

Outre les liens économiques, commerciaux et d'investissement, elle a demandé à l'ambassadeur de prêter attention à d'autres domaines de collaboration de longue date comme l'éducation, les sciences et technologies et l'agriculture tout en contribuant à renforcer les liens culturels, touristiques et interpersonnels.

Alors que le Vietnam a désormais besoin de nouvelles technologies, notamment en termes d'économie circulaire, pour économiser les ressources, se développer de manière durable et mieux protéger l'environnement, la responsable a appelé la Suède à partager ses expériences en matière de développement durable et de réponse au changement climatique avec le Vietnam, en particulier les localités du delta du Mékong.

Photo : VNA/CVN

La vice-présidente a affirmé sa volonté d'aider l'ambassadeur à contribuer aux relations entre les deux pays.

Soulignant les liens étroits qui existent dans tous les domaines depuis 55 ans, Johan Ndisi a estimé que les deux pays ont un grand potentiel pour renforcer de manière globale les partenariats commerciaux et d'investissement.

Il a suggéré que les deux pays renforcent leur collaboration dans la transition verte, la transformation numérique et le développement durable, ajoutant que la Suède est également prête à aider le Vietnam en matière d'innovation.

Les entreprises suédoises souhaitent maintenir des liens de coopération et des activités d'investissement et commerciales au Vietnam. Nombre d'entre elles opèrent efficacement ici depuis des décennies, tandis que de nouvelles entreprises se déplacent également pour accéder au marché dynamique du Vietnam. Elles sont prêtes à offrir des solutions en matière d'infrastructures, notamment d'infrastructures de transport, au pays, selon le diplomate.

VNA/CVN