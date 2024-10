Hô Chi Minh-Ville : l'Hôpital pédiatrique I a son système d’alerte sur la situation financière

Selon Nguyên Thanh Hung, directeur de l'Hôpital pédiatrique I, ce système, considéré comme le premier système de gestion financière hospitalière du pays, comprend sept ensembles de critères : gestion des clients, revenus, coûts, efficacité, flux de trésorerie, technologie, dette et risques. Au total, il comporte soixante-cinq indicateurs.

"Grâce à ce système, nous pouvons savoir comment sont utilisés les ressources, suivre nos dépenses et nos excédents... Auparavant, il nous fallait une semaine pour connaître le montant de notre dette. Quelle différence aujourd'hui ! Désormais, un simple clic suffit pour obtenir cette information", a expliqué le Professeur agrégé Nguyên Thanh Hung.

Le directeur du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, Tang Chi Thuong, a souligné que ce système d'alerte aidera les directeurs d'hôpitaux à mieux gérer leurs finances. Il a qualifié le système d’"outil de sécurité" pour les directeurs, surtout à une époque où certains hôpitaux se retrouvent endettés sans s’en rendre compte.

"Conformément à la nouvelle réglementation, l'Audit d'État demande aux hôpitaux de mettre en place une unité d'audit interne obligatoire. Cet outil est donc très utile pour l’audit interne", a ajouté le chef du secteur de la santé.

Il a ainsi demandé à l'Hôpital pédiatrique I de piloter un audit interne et de créer un département spécialisé dans la surveillance financière quotidienne et hebdomadaire, capable de détecter et signaler les "irrégularités financières". Cela permettra aux directeurs d’agir rapidement pour corriger la situation.

Il a également insisté sur l'importance d'une bonne gestion financière dans les hôpitaux, laquelle dépend de la participation active de chaque département et de l’amélioration du règlement intérieur. Selon lui, cet outil va transformer le fonctionnement des établissements de santé.

Le système HFS

Un représentant de VietinBank, créateur du logiciel HFS, a déclaré que ce dernier a été développé à la demande du directeur du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, afin de minimiser les risques financiers et de permettre aux médecins de se concentrer sur leur travail et sur le soin des patients.

Depuis décembre 2023, le système HFS a été installé à l'Hôpital pédiatrique I. Il est également en place à l'Hôpital d'oncologie de Hô Chi Minh-Ville (depuis mai) et à l'Hôpital d'oto-rhino-laryngologie. Il est en cours de déploiement à l’Hôpital d’ophtalmologie et à l’Hôpital des maladies tropicales.

Le système HFS alerte sur la situation financière grâce à cinq groupes d’écrans de reporting, incluant un rapport sur l’état opérationnel global, un tableau de bord, des rapports d’efficacité clinique, un écran d’administration et un écran d’exploitation.

Le logiciel comporte sept groupes d'indicateurs qui couvrent l’ensemble des questions de gestion financière.

"Le directeur de l’hôpital accorde une attention particulière à l’indice d’avertissement de baisse des revenus des services médicaux. Le système HFS intègre cet indice, analyse les revenus de chaque opération et fournit des rapports détaillés sur la gestion des coûts", a expliqué le représentant de VietinBank.

En outre, le logiciel permet également de suivre des données comme le ratio patients hospitalisés/lits disponibles, la productivité moyenne du personnel médical et les coûts de fonctionnement spécifiques à chaque élément.

Texte et photos : Quang Châu/CVN