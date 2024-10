Le président de l'AN rencontre les lauréats du prix Vu A Dinh

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, a rencontré le 16 octobre à Hanoï des représentants d'organisations et d'individus ayant reçu le Prix Vu A Dinh, à l'occasion du 25 e anniversaire de la fondation du Fonds de bourses Vu A Dinh et du 15 e anniversaire du Prix.

Le plus haut législateur a félicité les lauréats pour leurs excellentes réalisations ainsi que pour leurs expériences, initiatives, contributions scientifiques et produits ayant des valeurs pratiques contribuant au développement du pays.

Il a félicité, reconnu et applaudi les résultats obtenus par le fonds au cours des 25 dernières années, tout en appréciant les sponsors et les philanthropes qui ont apporté de grandes contributions au développement des zones de minorités ethniques, montagneuses et insulaires.

Trân Thanh Mân a souligné l'importance de la rencontre, affirmant qu'elle a créé davantage d'encouragements pour les individus et les groupes recevant le prix ainsi que pour les donateurs. Le dirigeant a appelé les lauréats à continuer à contribuer activement par leurs efforts et leur intelligence au développement du pays.

Il a exhorté le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh (HCMU) à créer les conditions permettant au Fonds de bourses Vu A Dinh de diffuser fortement l'esprit de solidarité, de partage et d'assistance mutuelle ; à soutenir et promouvoir le potentiel et les forces des personnes au pays, des minorités ethniques, contribuant au développement de jeunes ressources humaines de haute qualité au service du processus d'industrialisation et de modernisation du pays.

Créé en 1999, le Fonds de bourses Vu A Dinh, relevant du Comité central du HCMU, vise à soutenir les élèves et étudiants des minorités ethniques issus de familles pauvres qui obtiennent des résultats exceptionnels, en contribuant à la formation et au développement des ressources humaines dans les zones reculées, montagneuses et insulaires.

En 2009, le fonds a mis en oeuvre une série de projets et lancé le Prix Vu A Dinh. Il honore les personnes qui obtiennent des résultats exceptionnels dans les domaines de l'éducation, de la recherche scientifique, de la culture et des arts, des sports et des activités communautaires ainsi que les organisations ayant des modèles et des projets qui apportent des avantages pratiques et efficaces aux populations des zones montagneuses et insulaires.

Jusqu'à présent, le prix a été décerné à 118 organisations et 210 individus issus de 44 groupes ethniques, y compris ceux issus de communautés ethniques minoritaires.

