Promouvoir le bloc de grande union nationale est une solution clé pour faire entrer le pays dans une nouvelle ère

Photo : VNA/CVN

S'exprimant au Xe Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam pour le mandat 2024-2029, le secrétaire général du Parti et président vietnamien Tô Lâm a déclaré qu'au cours des 94 dernières années, le Front de la Patrie du Vietnam avait affirmé son rôle et sa mission dans la promotion de la force de la grande union nationale, l’encouragement du peuple à participer avec enthousiasme aux mouvements d'émulation patriotique, la promotion des ressources et de la créativité, contribuant à la mise en œuvre réussie des tâches stratégiques du pays au cours de chaque période historique.

Il a reconnu, félicité et loué les réalisations obtenues par le Front de la Patrie du Vietnam à tous les niveaux ; remercié et estimé le peuple de valoriser l'esprit de patriotisme, de solidarité, de soutien et de s’efforcer de mettre en œuvre les options, les lignes directives du Parti, des politiques et les lois de l’État, contribuant aux réalisations importantes et décisives de notre pays ces dernières années.

En accord avec l'orientation, les objectifs et le Plan d'action pour le prochain mandat, proposés par le Rapport politique présenté au Congrès, le dirigeant Tô Lâm a demandé qu'il y ait une prise de conscience unifiée au regard de la position et de l'importance du bloc de grande union nationale et de la promotion du grand bloc d'union nationale sous la direction du Parti. C'est l'une des solutions clés pour faire entrer le pays dans une nouvelle ère, a-t-il affirmé.

Photo : VNA/CVN

Il a clairement souligné la nécessité de prendre soin et de protéger les intérêts pratiques, justes et juridiques du peuple. Le Front de la Patrie du Vietnam et ses organisations membres ont besoin de solutions pour améliorer la vie du peuple, en particulier des ethnies minoritaires, des gens vivant dans les zones reculées, frontalières, insulaires et stratégiques et aussi des personnes religieuses.

Le Front de la Patrie du Vietnam et ses organisations membres peuvent participer efficacement et encourager les gens à participer activement à la lutte contre le gaspillage, la corruption et les pratiques malsaines.

Enfin, Tô Lâm est convaincu que le front de la Patrie du Vietnam à tous les niveaux continuera de se renouveler, d'être proactif, créatif, de rassembler tout le peuple pour surmonter toutes les difficultés et défis et entrer avec confiance dans une nouvelle ère.

VNA/CVN