Fahasa fait un don de près de 3 milliards de dôngs aux étudiants

Dans un esprit de solidarité et de soutien mutuel, et dans le but d'aider les étudiants des provinces du Nord durement touchées par les catastrophes naturelles à disposer des conditions essentielles pour poursuivre leurs études, Fahasa a coordonné un programme avec ses partenaires et fournisseurs intitulé "Fahasa offre des cadeaux - Envoie de l'amour aux étudiants dans les zones inondées". Ce programme a permis de distribuer 2.300 cadeaux et 1.300 manteaux, d'une valeur totale de près de 3 milliards de dôngs.

Le programme s'est déroulé en deux phases. A la première, le 19 septembre, Fahasa a envoyé 300 cadeaux à l'Association vietnamienne de l'édition ainsi qu'au Département de l'édition, de l'impression et de la distribution, dans le cadre de l'initiative de soutien aux étudiants des zones sinistrées.

Lors de la deuxième phase, la société, avec d'autres fournisseurs de papeterie et de matériel scolaire, a préparé 2.000 cadeaux supplémentaires. Ces dons ont été remis directement aux élèves par Fahasa et ses partenaires dans huit écoles des provinces de Cao Bang, Yên Bai et Lao Cai (Nord), du 3 au 5 octobre.

De plus, Fahasa a offert environ 1.300 manteaux pour aider les enfants à affronter l'hiver qui arrivera.

Texte et photos : Minh Thu/CVN