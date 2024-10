Xe Congrès du FPV

Les communautés religieuses accompagnent toujours le pays

Durant la période 2019-2024, les fidèles religieux ont démontré leur patriotisme, favorisant la solidarité et l'entraide, et soutenant la nation pour surmonter tous ses défis et difficultés. Ils ont activement participé aux initiatives du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), générant des ressources internes et un élan collectif pour la protection et le développement du pays.

Photo : VNA/CVN

En tant que membre actif du FPV, la Sangha bouddhiste du Vietnam s'engage constamment dans la sensibilisation et la mobilisation de ses fidèles pour le respect des directives et préconisations du Parti et des politiques et lois du gouvernement, sous diverses formes.

Au cours de cette période, la Sangha bouddhiste du Vietnam a également participé activement aux campagnes et mouvements patriotiques lancées par le FPV.

Chaque année, les bonzes, bonzesses, fidèles bouddhistes et la Sangha bouddhiste du Vietnam apportent une contribution financière significative aux actions philanthropiques menées par les conseils exécutifs de la Sangha bouddhiste à travers le pays.

Notamment, face à la pandémie de COVID-19, la Sangha bouddhiste du Vietnam a répondu aux appels du Parti, de l'État et du présidium du Comité central du FPV concernant la prévention et la lutte contre l'épidémie, la contribution au fonds pour les vaccins, et le programme d'assistance aux compatriotes du Sud.

Ces derniers temps, la Sangha bouddhiste du Vietnam a intensifié ses efforts pour rassembler, mettre en relation et promouvoir la solidarité et le patriotisme parmi les Vietnamiens à l'étranger. Avec 21 associations et communautés bouddhistes vietnamiennes réparties en Europe, Amérique, Asie, Afrique et Australie, elle organise régulièrement des activités de sensibilisation pour la communauté vietnamienne lors des principales fêtes, contribuant ainsi à la préservation des traditions culturelles, linguistiques et coutumières vietnamiennes.

En tant qu'organisation sociale et membre du FPV, le Comité de solidarité des Catholiques vietnamiens a, ces cinq dernières années, constamment œuvré à la sensibilisation et à la mobilisation de ses fidèles pour la mise en œuvre des lignes, politiques et lois nationales, ainsi que des programmes d'action du FPV.

Do Van Chien, secrétaire du Comité central du Parti et président du Comité central du FPV, a souligné que ces cinq dernières années, le Comité de solidarité des Catholiques vietnamiens avait efficacement mobilisé les fidèles pour leur participation aux mouvements d'émulation patriotique et aux campagnes lancées par le FPV, notamment dans la production, la lutte contre la faim et la réduction de la pauvreté, contribuant ainsi au développement et à la stabilité socio-économique du pays.

Le FPV et ses organisations membres, telles que la Sangha bouddhiste du Vietnam et le Comité de solidarité des Catholiques vietnamiens, renforcent leur rôle central dans la sensibilisation et la mobilisation des fidèles religieux pour soutenir activement le développement national et protéger les droits et intérêts légitimes de tous les citoyens.

VNA/CVN