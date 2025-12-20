À chaque commune son produit

Hô Chi Minh-Ville : les spécialités régionales OCOP à l'honneur

Le 19 décembre, dans le quartier de Vung Tàu, Hô Chi Minh-Ville a inauguré la Semaine 2025 des produits OCOP ( One Commune, One Product - À chaque commune son produit), dédiée aux spécialités régionales et à la mise en relation entre l’offre et la demande avec les provinces.

Placée sous le thème "Connexion responsable - Vers une chaîne d’approvisionnement verte", l’édition 2025 est organisée par le Service du commerce et de l’industrie de Hô Chi Minh-Ville, en coordination avec les secteurs et organismes concernés.

Elle réunit près de 400 entreprises, coopératives, distributeurs et plateformes de commerce électronique issus de 24 provinces et villes du pays, avec environ 3.000 références de produits exposées. L’éventail présenté va des articles labellisés OCOP (À chaque commune son produit) aux spécialités rurales emblématiques, en passant par les marques reconnues, les denrées transformées destinées à l’exportation, les produits certifiés Tick Vert Responsable, les produits de stabilisation du marché, les innovations agricoles de haute technologie ainsi que les spécialités régionales.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Hoàng Nguyên Dinh, vice‑président du Comité populaire de Hô Chi Minh‑Ville, a rappelé que la Semaine OCOP 2025 s’inscrit dans le contexte de l’adoption par l’Assemblée nationale de la Résolution N°260/2025/QH13, modifiant la Résolution N°98/2023/QH15 sur les mécanismes et politiques spécifiques accordés à la métropole. Ces nouvelles dispositions lui offrent des leviers supplémentaires pour accélérer son développement et stimuler la croissance régionale.

Il a ajouté que l’événement constitue la première activité de coopération régionale organisée avec une envergure et un espace élargis, dans le cadre de la réorganisation et de la fusion des unités administratives locales.

Stimuler la connexion entre l’offre et la demande

La Semaine, organisée du 19 au 21 décembre, propose un programme riche : expositions de produits, conférences de mise en relation des chaînes d’approvisionnement, rencontres B2B ciblées et programmes de soutien à la création de canaux de vente en ligne. L’objectif est de renforcer la connexion entre l’offre et la demande, dynamiser la consommation intérieure et développer le marché domestique des produits vietnamiens, avec l’ambition de porter la croissance du commerce de détail à plus de 18% en 2025.

Pour les entreprises, Nguyên Huu Hiêu, propriétaire de l’atelier de thé Lêkima Đât Đỏ, voit dans l’événement une opportunité de présenter les spécialités locales et de rechercher des partenaires de distribution. Son établissement expose divers produits transformés - thé, vermicelles secs, vin et poudre de lucuma - dans l’espoir d’élargir ses débouchés.

De son côté, Cao Van Thái, directeur de la Société de transformation aquatique Thái Thuy (province d’An Giang), considère la Semaine comme un moyen efficace de promouvoir les spécialités locales, notamment crevettes et poissons transformés, tout en identifiant de nouveaux partenaires commerciaux.

À travers cette manifestation, Hô Chi Minh‑Ville entend non seulement stimuler la consommation intérieure, mais aussi favoriser la vente via les plateformes de commerce électronique, intensifier les exportations et contribuer à la montée en gamme des produits OCOP et des spécialités régionales dans une chaîne d’approvisionnement durable.

