À chaque commune son produit

Dak Lak : plus de 250 stands à la Foire des produits OCOP et industriels ruraux

Le 20 décembre, le Service de l’industrie et du commerce de Dak Lak a inauguré, au Centre culturel et touristique provincial, la Foire‑exposition des cadeaux, des produits industriels ruraux typiques et des produits OCOP ( One Commune, One Product - À chaque commune son produit), couplée au Festival culinaire des délices du Tây Nguyên (Hauts Plateaux du Centre) 2025.

>> Hô Chi Minh-Ville se focalise sur la valorisation des produits OCOP

>> Les produits OCOP en fête à la Citadelle impériale de Thang Long

>> Hô Chi Minh-Ville : les spécialités régionales OCOP à l'honneur

Photo : VNA/CVN

L’événement rassemble plus de 250 stands représentant plus de 100 entreprises, coopératives et établissements de production issus de 16 villes et provinces du pays. Les visiteurs peuvent y découvrir une large gamme de produits de haute qualité, certifiés produits industriels ruraux typiques ou labellisés OCOP, ainsi que de nombreuses spécialités régionales emblématiques.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, Nguyên Van Nhiêm, directeur adjoint du Service provincial de l’industrie et du commerce, a souligné que cette manifestation constitue un outil majeur de promotion commerciale. Elle vise à renforcer les connexions entre les acteurs économiques, à soutenir la recherche de partenaires et à élargir les débouchés pour les produits locaux. L’événement entend également valoriser les métiers traditionnels et la gastronomie régionale, contribuant ainsi à la croissance économique et au renforcement de la compétitivité des producteurs ruraux.

Photo : VNA/CVN

En marge de la foire, plusieurs activités sont prévues, notamment une cérémonie de certification des produits industriels ruraux typiques de Dak Lak 2025, des conférences de mise en relation d’affaires, des séances de dégustation et des spectacles musicaux en soirée.

Cette manifestation, qui met en lumière les valeurs culturelles, patrimoniales et culinaires des Hauts plateaux du Centre, se poursuivra jusqu’au 25 décembre.

VNA/CVN