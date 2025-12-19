BAD et BIDV : 250 millions de dollars pour l’agriculture verte vietnamienne

La Banque asiatique de développement (BAD) et la Banque commerciale par actions pour l'investissement et le développement du Vietnam (BIDV) ont signé un accord de financement syndiqué de 250 millions de dollars pour promouvoir une agriculture durable au Vietnam et soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) détenues par des femmes.

Selon la BAD, pour atteindre son objectif de figurer parmi les 15 premiers exportateurs agricoles mondiaux d'ici 2030, le Vietnam aura besoin de capitaux substantiels, estimés à près de 100 milliards de dollars. Ce prêt de 250 millions de dollars récemment signé représente une partie de la solution à ce défi.

Ce financement est le fruit d'une initiative conjointe de plusieurs institutions internationales, la BAD agissant en tant qu'arrangeur principal. Il comprend 100 millions de dollars provenant des ressources en capital ordinaires de la BAD. Ce financement comprend 20 millions de dollars américains du Fonds canadien pour le climat et la nature pour le secteur privé en Asie (CANPA), un prêt syndiqué parallèle de 50 millions de dollars américains de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et un prêt commercial syndiqué parallèle de 80 millions de dollars américains de plusieurs autres banques.

Il permettra d’octroyer des sous-prêts à des entreprises agroalimentaires engagées dans une production agricole durable, l’adaptation au changement climatique et l’utilisation efficace des ressources. Il aidera également la BIDV à développer de nouveaux produits financiers favorisant les prêts verts et inclusifs, à améliorer l’évaluation du crédit agricole et à élargir l’accès au financement pour les PME détenues par des femmes en milieu rural.

Ce financement s’accompagne d’une assistance technique qui renforcera les capacités de la BIDV en matière de gestion environnementale et des risques. Il permettra également au personnel et aux clients de la BIDV de développer leurs compétences pour identifier et exploiter les opportunités d’investissement dans l’agriculture durable, et de sensibiliser davantage au financement de l’agriculture durable.

"Cette opération représente une étape importante dans le partenariat de la BAD avec la BIDV et dans la promotion d’une croissance inclusive et respectueuse du climat dans le secteur agricole vietnamien, a déclaré Shantanu Chakraborty, directeur des opérations de la BAD au Vietnam. En combinant capitaux commerciaux et concessionnels et en fournissant une assistance technique, ce projet contribuera à renforcer la capacité de BIDV à accompagner les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires, notamment les femmes entrepreneures, tout en soutenant la transition du Vietnam vers une économie verte et résiliente".

Le vice-président exécutif de BIDV, Pham Vu Thiên Nga, a déclaré que BIDV renforcera son soutien aux clients dans le développement de modèles agricoles durables et facilitera l'accès au financement pour les femmes et les chefs d'entreprise en milieu rural, contribuant ainsi à une croissance économique inclusive et résiliente au Vietnam.

