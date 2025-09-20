Fonds “La Francophonie avec Elles” : 19 nouveaux projets retenus

Dans le cadre de sa 6 e édition, le Fonds “La Francophonie avec Elles” de l’OIF a annoncé récemment la sélection de 19 nouveaux projets, mobilisant près de 1,3 million d’euros, pour renforcer l’autonomisation économique et sociale de milliers de femmes dans l’espace francophone.

Ces nouvelles actions, lancées entre le 29 janvier et le 30 mars 2025 par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), visent à améliorer les capacités de ces femmes en vue de leur insertion professionnelle ou du développement d’activités génératrices de revenus.

Grâce à des ressources additionnelles mobilisées par l’OIF, ces initiatives viennent s’ajouter à celles déjà retenues cette année, portant à 48 le nombre total d’organisations accompagnées, pour un montant cumulé de 3,4 millions d’euros.

Elles seront mises en œuvre dans 17 pays et territoires de l’espace francophone, notamment en Bulgarie, au Maroc, à Sao Tomé-et-Principe, en Guinée-Bissau ou encore en Tunisie.

Cette nouvelle sélection témoigne de la volonté de l’OIF de poursuivre et d’amplifier son action en faveur de l’égalité femmes-hommes ainsi que d’un développement durable et inclusif, en appuyant les organisations locales, véritables actrices du terrain.

Liste des 19 nouveaux projets lauréats

1. COOPLUS - Coondaba Coop : la force de la coopération, la richesse de la diversité - Maroc.

2. Fondation Fonds de dons communautaires Sliven - confiante et réussie - perspectives professionnelles pour les femmes vulnérables à Sliven - Bulgarie.

3. Centre d’intégrité publique de São Tomé et Príncipe - Autonomisation agricole et éducative des femmes rurales de Mezochi: vers l’autonomie économique et sociale - São Tomé-et-Principe.

4. Union locale des productrices de karité de Dioïla (société coopérative ULPK-D) - projet d’appui à l’autonomisation économique des femmes vulnérables et des déplacés internes dans la production durable de beurre de karité naturel et d’aides sociales aux personnes vulnérables en milieu rural (PA2-25) - Mali.

5. Vie et environnement Rwanda - autonomisation des filles mères vulnérables par la fabrication de bio-briquettes - Rwanda.

6. Réseau des innovateurs pour le développement agricole et social - appui à l’autonomisation socioéconomique des femmes en situation de vulnérabilité à travers la mise en place d’activités génératrices de revenus, la transformation de produits agricoles et l’élevage de caprins dans les départements du Nord-Ouest et de l’Artibonite - Haïti.

7. Solidarité active pour l’action humanitaire et le développement local - plan d’action solidaire pour l’autonomisation économique et sociale des femmes rurales et des jeunes filles défavorisées dans le domaine de la pisciculture et de l’agroalimentaire écologique adapté aux changements climatiques dans le village d’Abili - Cameroun.

8. Fondation arménienne Miassine - Femmes rurales du lac Arpi : actrices du développement local - Arménie.

9. Organisation pour la protection et la conservation de l’environnement (Environ-mental Protection and Conservation Organisation -EPCO) - l’autonomisation économique et sociale des femmes en situation de vulnérabilité à l’île Maurice - Maurice.

10. ECO-CARE - système d’optimisation pour la valorisation, l’inclusion et l’autonomisation des femmes rurales vulnérables de Ségbana par l’énergie solaire (SOL’VITA) - Bénin.

11. Association Al Daleel - FrancoFemmeEntrepreneuses - Liban.

12. Le potentiel bâtisseur - purée au féminin : transformer et entreprendre dans la filière tomate - Bénin.

13. Nuclio Nacional dos tecnicos de intervençao social - projet d’appui à l’autonomisation et à l’inclusion financière des femmes et des jeunes dans les filières de la noix de cajou, des fruits et des légumes: MINDJER I BALUR - Guinée-Bissau.

14. Environnement et sociétés au Cameroun - une production agropastorale de précision et une distribution améliorée pour l’autonomisation, l’insertion socioéconomique et la promotion de l’entrepreneuriat chez la femme rurale dans la région du Sud-Cameroun - Cameroun.

15. Programme d’assistance et de protection de la personne handicapée - soutien à l’autonomisation économique des femmes handicapées et autres publics vulnérables par l’élevage de lapins - République démocratique du Congo.

16. Association des gestionnaires pour le développement - PAIFER : projet d’autonomisation intégrée des femmes à Rosso - Mauritanie.

17. Association des amis Moundou-Poitiers - projet d’autonomisation économique des femmes par la valorisation et la promotion des pratiques agroalimentaires durables à Moundou - Tchad.

18. Coopérative des jeunes couturières de Boigoma - projet d’appui à l’entrepreneuriat et à l’insertion professionnelle des jeunes couturières de Mohéli - Comores.

19. Association Rawafed pour le développement - Impact’Elles - Tunisie.

Texte et photos : OIF/CVN