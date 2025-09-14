Quand les femmes prennent leur destin en main

Longtemps cantonnées aux tâches domestiques, les femmes issues des minorités ethniques à Vân Hô (province septentrionale de Son La) redessinent aujourd’hui leur avenir grâce à un projet socio-économique francophone qui favorise leur autonomie.

À 06h00 du matin, des femmes de l’ethnie Thai vivant dans le village de Buot, commune de Vân Hô, province septentrionale de Son La, se réunissent pour préparer l’accueil des touristes. “Aujourd’hui, un groupe de six personnes, dont des étrangers venus de Finlande et de France, se rendra à notre village. Ils y séjourneront pendant trois jours, alors il faut tout préparer pour bien les accueillir”, explique Hà Thi Soan.

Selon la répartition du travail, Hà Thi Soan et Dang Thi Lan se chargent des repas et s’activent à préparer le déjeuner. “Nous souhaitons que les visiteurs gardent une bonne impression dès leurs premiers pas au village. Le premier repas est prévu à 11h30, tout doit être prêt”, précise Dang Thi Lan.

D'agricultrices à guides touristiques

En tant que guide touristique, Hà Thi Hiêm conduira la visite de ce groupe particulier au village de Buot. “J’ai un peu le trac car c’est la première fois que j’accompagne des étrangers. Il y a une interprète, mais je vais faire de gros efforts pour communiquer avec eux en anglais”, confie-t-elle.

Ces femmes ont participé à des formations sur le tourisme dans le cadre du projet “Accroître l’autonomie économique des femmes issues de minorités ethniques à Vân Hô, province de Son La, en soutenant leur participation au système de marché agricole et touristique”. Le projet est mis en place par le Centre de coopération pour le développement du Nord-Ouest (TABA) et soutenu par le Fonds “La Francophonie avec Elles” de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Les experts leur ont transmis des connaissances indispensables : accueil des touristes, préparation des repas, présentation des potentiels touristiques locaux… “Les femmes du village ont été formées en groupes de travail. Beaucoup n’avaient jamais quitté le village et ne connaissaient rien au tourisme ni à l’accueil des visiteurs. Aujourd’hui, nous savons cuisiner plusieurs plats et accueillir des touristes”, partage Hà Thi Soan.

Les participantes se sentent plus confiantes depuis qu’elles interviennent dans les activités touristiques communautaires. Grâce au projet, elles peuvent sortir de leur cocon et renforcer leur rôle dans la famille et la communauté. “Avant, nos modestes revenus venaient des activités agricoles. Cela a changé depuis que nous accueillons des touristes. Notre niveau de vie s’améliore et, malgré quelques difficultés, nous sommes satisfaites de notre choix”, déclare Hà Thi Khuyên, membre de la Coopérative agricole et touristique de Tat Nang à Vân Hô. “Je pense que nous, femmes des minorités ethniques, lorsque nous décidons de faire quelque chose, nous pouvons atteindre nos objectifs”, affirme fièrement cette femme Thai.

Toujours dans le cadre du projet, des cours de formation sur le marketing des produits agricoles et touristiques sur les réseaux sociaux ont été organisés. Pour la première fois, les femmes locales ont découvert de nouvelles notions : marché cible, profils clients, messages de communication, informations générales sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et TikTok, ainsi que les dernières tendances du marketing en ligne. Elles ont également appris à réaliser de belles photos, à établir des scénarios, à tourner et monter des vidéos avec l’application CapCut (logiciel de montage édité par ByteDance, maison mère de TikTok).

À la fin des cours, elles ont produit des vidéos complètes diffusées sur les réseaux sociaux pour présenter leurs produits agricoles ou les sites touristiques de leur village. “Avant ces cours, nous ne connaissions pas TikTok. Grâce à la patience des enseignants, nous avons tout compris”, confie Hà Thi Khuyên.

Ces connaissances leur ont permis de mieux vendre leurs produits agricoles. “Nous pouvons maintenant vendre nos produits aux touristes et aux coopératives. Les cacahuètes rouges et les haricots noirs à cœur vert sont très appréciés, surtout par les visiteurs qui séjournent dans notre localité”, explique Hà Thi Hiêm.

Ainsi, l’“industrie sans fumée” aide les femmes à gagner en confiance. Grâce à leurs activités touristiques, elles génèrent un revenu stable et encourageant. Très solidaires, elles s’entraident pour accélérer leur évolution.

Actrices majeures du développement local

Aujourd’hui, les femmes sont devenues des actrices majeures du développement local. Elles participent à toutes les étapes : construction des logements, préparation des repas, présentation de la culture de leur ethnie, réalisation de clips pour promouvoir leur village… “Les femmes assument bien leur rôle. Dans toutes les activités socio-économiques, elles montrent qu’elles travaillent aussi bien, voire mieux, que les hommes”, affirme Lê Minh Huê, chef du Bureau chargé des activités socio-culturelles de Vân Hô.

“Malgré les difficultés qui persistent, les femmes locales continuent de s’émanciper. Beaucoup sont devenues des guides touristiques chevronnées. Je souhaite qu'elles puissent se libérer des contraintes familiales pour gagner leur vie grâce aux services touristiques”, partage Mme Huê.

Texte et photos : Phuong Mai/CVN