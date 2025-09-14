OIF : préparatifs pour la 60e session du Conseil des droits de l’homme

La Représentation permanente de l’OIF auprès des Nations unies à Genève et à Vienne a organisé, le 29 août dans ses locaux, une réunion de la coordination thématique "Droits de l’homme" du Groupe des ambassadeurs francophones de Genève.

Photo : OIF/CVN

Cet événement s’inscrivait dans le cadre des préparatifs de la 60e session du Conseil des droits de l’homme, qui se tient du 8 septembre au 8 octobre. Comme à chaque session, la Représentation permanente de l’OIF auprès des Nations unies à Genève et à Vienne (RPGV) organise ce type d’échange en coordination avec la co-présidence “droits de l’homme” du Groupe des ambassadeurs francophones (GAF), réunissant systématiquement les conseillers pour les droits de l’homme issus de toutes les délégations francophones.

Ces réunions se tiennent quelques semaines avant chaque session dudit conseil, dont le mandat intergouvernemental vise à renforcer la défense et la promotion des droits de l’homme dans le monde.

Partage d'informations

Photo : OIF/CVN

Les délégations francophones profitent de ces moments pour dialoguer librement, en dehors des cadres régionaux habituels, sur l’ensemble des éléments - tant sur le fond que sur les procédures qui jalonnent le programme de travail du conseil.

La réunion du 29 août, sous la présidence de la Belgique et de la République démocratique du Congo, a bénéficié de la participation active du Haut-Commissariat des Nations unies pour les droits de l’homme en tant que secrétariat du conseil, et a rassemblé 35 représentants issus de 26 États et gouvernements francophones.

Les discussions ont principalement porté sur les différents volets du programme de travail, l’agenda, les rapports et sujets spécifiques à traiter ainsi que certains aspects procéduraux tels que l’organisation des prises de parole et les modalités de dépôt des projets de résolutions ; les projets de résolutions proposés par les États francophones et les coalitions auxquelles ils prennent part, ainsi que les événements parallèles qu’ils envisagent. Ces partages d’informations visent à favoriser un meilleur appui et à renforcer la compréhension mutuelle entre États francophones ; plusieurs thématiques étant susceptibles de faire l’objet de Déclarations conjointes du GAF au cours de cette session du Conseil des droits de l’homme.

OIF/CVN