En dix mois, l’indice des prix à la consommation augmente de 3,27%

Selon l'Office national des statistiques du Vietnam relevant du ministère des Finances, en octobre 2025, l’indice des prix à la consommation (IPC) a progressé de 0,20% par rapport à septembre et de 3,25% sur un an. En moyenne sur les dix premiers mois de l’année, l’IPC a augmenté de 3,27%, tandis que l’inflation de base s’est établie à 3,2%.

Parmi les 11 groupes de biens et services, dix ont enregistré une hausse. Les prix des produits alimentaires et des services de restauration ont augmenté de 0,59%. Ceux de l’éducation ont progressé de 0,51%, principalement en raison de la hausse des frais de scolarité dans certaines universités et écoles privées pour l’année 2025-2026. Le groupe des biens et services divers a crû de 0,43%, sous l’effet de la hausse du prix des bijoux (+9,82%) et des produits de soins personnels (+0,40%).

Les prix du logement, de l’eau, de l’électricité et des matériaux de construction ont légèrement augmenté de 0,01%, en particulier en raison du renchérissement des matériaux de réparation et de la hausse des loyers (+0,34%). À l’inverse, le groupe des transports a reculé de 0,81%, principalement du fait de la baisse des prix de l’essence (-2,48%) et du diesel (-0,35%).

Le prix de l’or a fortement progressé (+12,53% sur un mois, +65,03% sur un an), conséquence de la baisse des taux d’intérêt américains et des tensions géopolitiques mondiales. Parallèlement, l’indice du dollar américain a diminué de 0,34% par rapport au mois précédent. En moyenne sur les dix premiers mois, l’inflation de base est restée inférieure à celle de l’IPC, traduisant la stabilité des prix hors produits volatils.

