Le président de l'Assemblée nationale rend visite au commandement militaire de Hâu Giang

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, est allé le 14 décembre rendre visite au commandement militaire de la province de Hâu Giang, dans le delta du Mékong, félicitant ses officiers et soldats à l'occasion du 80 e anniversaire de l'Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944) et du 35 e de la Journée nationale de la défense populaire (22 décembre 1989).

Photo : VNA/CVN

Lors de l'événement, Trân Thanh Mân a souligné la fidélité de l’Armée populaire du Vietnam (APV) au Parti, ses liens étroits avec le peuple et sa volonté de combattre et de se sacrifier pour l’indépendance et la liberté de la Patrie et pour le socialisme.

Saluant le développement de Hâu Giang, il lui a demandé de continuer à mettre en œuvre les résolutions pertinentes du Parti et de l’AN pour développer les forces militaires locales afin qu'elles soient solides, puissantes et transparentes, répondant aux exigences de construction et de défense nationales dans le nouveau contexte.

Le plus haut législateur a également appelé les officiers et soldats du commandement militaire de Hâu Giang à promouvoir les qualités des "soldats de l’Oncle Hô" afin d’accomplir leurs tâches et missions.

À cette occasion, il a offert des cadeaux à 20 membres du personnel du commandement militaire provincial et à 30 vétérans défavorisés.

VNA/CVN