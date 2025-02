E-transformation

Hô Chi Minh-Ville : un réseau 5G complet d'ici 2025

>> Le Vietnam réaffirme son engagement en matière de transformation numérique

>> Science, technologie, innovation et numérique au cœur de la transformation stratégique

>> La 10e réunion du Comité national de la transformation numérique

Les projets ambitieux visent à transformer en profondeur les infrastructures numériques de la ville, en développant notamment un gouvernement numérique, une économie numérique et une société pleinement connectée. L'objectif est de faire de Hô Chi Minh-Ville le leader national en matière de transformation numérique dans les années à venir.

Une relation de proximité avec le gouvernement

Selon Mme Thu Nga, résidente du district de Bình Thanh, tout ce qu'il faut désormais, c'est ouvrir l’application "Công dân số", prendre une photo et l’envoyer directement au gouvernement.

"Je n'ai plus besoin de me souvenir de numéros compliqués. Il suffit d'ouvrir l’application, d'envoyer un message comme si je discutais avec des amis ou de la famille, et le problème est signalé directement aux autorités. C’est simple, rapide et très pratique", explique Mme Nga.

Elle ajoute que plusieurs membres de son quartier utilisent également l’application et en trouvent l’utilisation extrêmement simple.

"Nous avons accès aux informations en temps réel concernant la ville et recevons des alertes en cas de besoin. C’est une application formidable pour les habitants de Hô Chi Minh-Ville", partage Mme Hoài Ngoc (district de Phú Nhuân).

Ce succès découle du lancement en novembre 2024 de l’application "Công dân số", qui vise à connecter les citoyens et le gouvernement. Depuis le lancement de la campagne "Devenez un citoyen numérique de Hô Chi Minh-Ville - une connexion rapide entre citoyens et autorités" en janvier 2024, l’application a connu un véritable engouement, avec plus de 180.000 téléchargements à ce jour.

L'application "Công dân số" est une plateforme permettant aux citoyens de soumettre des suggestions, de consulter les démarches administratives et de partager leurs opinions, tout en facilitant l’accès à des services publics essentiels comme la santé, l'éducation ou les transports.

Une nouvelle ère numérique pour la ville

"L’application +Công dân số+ met l’accent sur la communication et la connexion entre les citoyens et le gouvernement, permettant à chacun d’envoyer des suggestions, de suivre l’avancement des demandes et de consulter divers services publics. De nouvelles fonctionnalités seront ajoutées pour enrichir l’expérience des utilisateurs", explique Vo Thi Trung Trinh, directrice du Centre de transformation numérique de Hô Chi Minh-Ville.

Lors d’une récente réunion, Vo Van Hoan, président du conseil d'administration du Centre de la Révolution Industrielle 4.0 de Hô Chi Minh-Ville (HCMC C4IR), a annoncé qu’en 2025, près de 20 initiatives stratégiques seront lancées, notamment la couverture complète du réseau 5G, l’application de l’IA dans le transport aérien et la gestion urbaine, et le développement d’un parc industriel écologique et durable.

Quartiers connectés grâce à la numérisation

Nguyên Duc Chung, vice-directeur du Centre de transformation numérique de Hô Chi Minh-Ville, a précisé que la ville se concentrera en 2025 sur le déploiement de nouvelles plateformes numériques afin de renforcer la gestion et la gouvernance locales.

La ville intégrera l’IA et exploitera diverses sources de données pour améliorer l’efficacité de l’application "Công dân số", tout en optimisant le système d’information pour la gestion des procédures administratives. Une plateforme sera également mise en place pour améliorer la gestion et l’interconnexion entre les quartiers et les autorités locales, afin de créer un environnement numérique encore plus cohérent.

En outre, Hô Chi Minh-Ville poursuivra le développement de ses infrastructures numériques, en garantissant une capacité exceptionnelle, une bande passante ultra-large et une couverture globale pour répondre aux besoins du gouvernement numérique et des services publics intelligents. Cela inclut le déploiement de la 5G et la création d’un environnement connecté à la pointe de la technologie.

Un modèle de transformation numérique

D’après le classement de l'Indice de transformation numérique (DTI) 2023 publié par le ministère de l’Information et de la Communication, Hô Chi Minh-Ville continue de figurer en tête de la transformation numérique du pays. La ville se distingue particulièrement par son infrastructure moderne de télécommunications et d'Internet à large bande, qui permet une couverture étendue et répond pleinement aux besoins des citoyens et des entreprises.

Avec l'introduction de l'IPv6, l’expansion du réseau fibre optique, la couverture totale du réseau mobile et l'implantation de la 5G, Hô Chi Minh-Ville a créé un espace numérique fluide et sans frontières, interconnectant de manière transparente les différents secteurs et services publics.

Cette approche permet à la ville d’installer des plateformes numériques robustes et interconnectées, contribuant à un écosystème numérique unifié, essentiel pour le développement durable et l'innovation.

