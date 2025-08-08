Hanoï en liesse à l’approche de la grande Fête nationale

En ce moment, Hanoï s’affaire activement à préparer les célébrations du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août (19 Août) et de la Fête nationale (2 Septembre) de la République socialiste du Vietnam. Le paysage urbain est rénové, les plans d’organisation, de sécurité, de santé et de logistique sont peaufinés heure après heure.

Toute la ville tournée vers la grande fête

Dans les rues comme Tràng Tiên, Nguyên Chi Thanh ou Ly Thuong Kiêt, les arbres ont été élagués, les trottoirs remis en état, et un système de lampes LED décoratives en forme de drapeau rouge étoilé, de lotus ou de colombes a été installé tout le long des grandes artères.

Ces lumières diffusent une douce clarté à la tombée du jour, comme une invitation à découvrir une capitale à la fois ancienne, moderne et pleine de vitalité. Les deux rives de la rivière Tô Lich, autrefois source de préoccupations, ont été nettoyées, agrémentées de nouvelles plantes, de pelouses et d’un éclairage écologique, donnant à l’ensemble un aspect frais, accueillant et convivial.

Le long des avenues Lê Duân, Dai Cô Viêt ou Giai Phong, les équipes d’ouvriers de la Société municipale de l’environnement urbain balaient, peignent les bordures et arrosent les chaussées en plein midi sous un soleil de plomb.

Dans les quartiers de Hoàn Kiêm, Ba Dinh, Câu Giây ou Tây Hô, les jeunes bénévoles et les miliciens locaux passent à l’action : ils badigeonnent les pieds des arbres à la chaux, rappellent aux habitants de hisser le drapeau conformément aux règles, d’éviter d’étendre leur linge en façade, et veillent à maintenir les rues propres et ordonnées.

À l’intérieur des habitations aussi, les préparatifs du grand jour prennent forme à travers des gestes simples mais empreints de sincérité. Dans le quartier résidentiel de Linh Dàm, le vétéran Nguyên Van Minh, 74 ans, prépare avec soin son uniforme militaire. "Chaque année, à l’occasion du 2 Septembre, je porte cet uniforme pour participer à la cérémonie de lever du drapeau avec des habitants du quartier. Cette année, qui marque les 80 ans de la Révolution d'Août et la Fête nationale, c’est encore plus émouvant", confie-t-il avec émotion.

Partout dans la ville, les associations organisent des concours de pavoisement, de décoration de quartier ou de fresques murales. Les maisons de la culture des communes et des quartiers restent ouvertes toute la journée et proposent un programme varié : concours de connaissances historiques sur la Révolution d’Août, projections de documentaires, répétitions de chants et danses en vue des soirées artistiques communautaires.

Sur les réseaux sociaux, les jeunes partagent des images des rues illuminées, des coins familiers transformés par les décorations festives. En banlieue aussi, les préparatifs battent leur plein. Dans les communes et quartiers ruraux, on nettoie les ruelles et installe des banderoles proclamant : "Chaque citoyen, une belle action pour saluer la grande fête".

Les élèves, étudiants et jeunes militants s’inscrivent comme bénévoles pour accueillir les invités, distribuer des prospectus, maintenir l’ordre public ou encore soutenir la communication de l’événement.

Les changements dans le paysage de la capitale ne se limitent pas aux grands chantiers : ils s’incarnent aussi dans les ruelles, à chaque fenêtre ornée du drapeau national, dans les sourires rayonnants des habitants nettoyant leur pas-de-porte. Ce sont des transformations discrètes mais profondément touchantes. Car au fond de chaque Hanoïen, cette fête nationale est plus qu’un événement : c’est une source de fierté, celle de vivre, de témoigner et de contribuer à une glorieuse page d’histoire de la nation.

Le cachet de la capitale millénaire

Outre l’enthousiasme et la mobilisation des habitants, le Comité du Parti et les autorités de Hanoï ont élaboré des plans et des programmes minutieux pour accueillir plus de 40.000 participants à la cérémonie, dans des conditions optimales de sécurité. Un comité d’organisation a été mis en place, présidé par Trân Sy Thanh, membre du Comité central du Parti, vice-secrétaire du Comité municipal du Parti et président du Comité populaire de Hanoï, avec six sous-comités spécialisés : défilés, contenu-communication-santé, sécurité-ordre public-circulation, propreté urbaine, logistique-matériel et protocole.

Lors d’une récente réunion, le président du Comité populaire de la capitale Trân Sy Thanh a déclaré : "D’ici à l’événement, chaque service doit agir avec le sens de l’honneur et de la responsabilité pour Hanoï. Il faut clarifier les tâches, réagir promptement et garantir une fête réussie, sûre, économique, et inoubliable pour les habitants".

La vice-présidente du Comité populaire de Hanoï, Vu Thi Thu Hà, a précisé : "Nous tenons particulièrement à la participation des citoyens. L’installation d’écrans géants, la mise à disposition de plus de 1.000 toilettes publiques, ainsi que la mobilisation d’écoles, d’hôpitaux ou de foyers privés pour accueillir gratuitement les visiteurs visent à offrir des conditions confortables et conviviales, reflet de l’hospitalité et du savoir-vivre des Hanoïens".

Parallèlement, une exposition sur les réalisations socio-économiques de la ville, des actions de gratitude envers les anciens combattants, des distributions de cadeaux, des campagnes d’émulation et des décorations urbaines sont menées de manière synchronisée. L’Assemblée populaire municipale a également adopté des mesures spéciales pour assurer un soutien optimal aux bénéficiaires de politiques sociales pendant la fête.

Ne se contentant pas de célébrer, la capitale saisit aussi cette occasion pour accélérer plusieurs projets d’envergure. Deux ouvrages seront inaugurés et sept autres lancés, notamment de grands ponts comme Ngoc Hôi, Vân Phúc, Thuong Cat et Trân Hung Dao. En particulier, jusqu’à la date de la Fête nationale, chaque week-end, des spectacles de lumière seront organisés dans les lieux publics, créant une atmosphère vibrante, contribuant à propager la joie de la célébration et à affirmer l’image de Hanoï - Ville pour la paix.

