Hanoï lance une plateforme numérique pour célébrer la Fête nationale

Hanoï a inauguré le 8 août "A80 - Fier du Vietnam", une plateforme numérique conçue pour connecter les citoyens vietnamiens et les amis internationaux aux activités célébrant le 80 e anniversaire de la Révolution d'Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre).

Photo : VNA/CVN

Accessible via https://a80.hanoi.gov.vn et une application mobile, la plateforme sert de plateforme d'information officielle pour les défilés, les événements culturels, les expositions et les services publics. Elle propose des mises à jour en temps réel sur les horaires, la circulation, la sécurité, les soins de santé et les retransmissions en direct, ainsi que des anecdotes en coulisses et des moments partagés par la communauté à travers le pays.

Selon le Service de la culture et des sports de Hanoï, cette initiative va au-delà d'un simple portail événementiel. Décrit comme un "compagnon intelligent", il intègre un chatbot IA pour un guidage instantané, une carte numérique interactive indiquant les lieux et les équipements, ainsi qu'une connectivité aux réseaux sociaux pour favoriser l'engagement du public et la fierté nationale.

Conçue dans des tons rouge et jaune vifs, avec l'image emblématique du Président Hô Chi Minh prononçant la Déclaration d'indépendance de 1945, l'interface reflète à la fois l'esprit festif et le patrimoine culturel. La ville espère que la plateforme améliorera non seulement l'expérience utilisateur pendant les célébrations, mais deviendra également le symbole culturel et technologique d'une capitale créative, moderne et connectée au monde.

L'application "A80 - Fier du Vietnam" est disponible sur l'App Store et Google Play.

VNA/CVN