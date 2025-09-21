Hanoï figure parmi les meilleurs endroits pour vivre la magie des feuillages d’automne

Des micocouliers dorés aux badamiers à feuilles rouges, en passant par les fleurs d’alstonia d’un blanc laiteux qui embaume chaque souffle de vent et les granules aplaties vertes du riz gluant qui parfument les pas des passants, Hanoï se pare de son manteau automnal et offre un spectacle époustouflant à ses visiteurs.

>> À Hanoï, "La lumière de la mélodie" célèbre Vivaldi et Beethoven

>> La Fête de la mi-automne 2025 : un rendez-vous magique pour les enfants

>> Le Festival des boissons de Hanoï célèbre la diversité culinaire et promeut le tourisme

Photo : VNA/CVN

Selon le magazine britannique Time Out, la capitale vietnamienne a été reconnue comme l’un des sept meilleurs endroits en Asie où admirer de magnifiques feuillages d’automne.

Le magazine souligne que si l’observation des feuilles, qui consiste à voyager pour admirer les feuillages d’automne dans toute leur splendeur, est récemment devenue populaire dans des pays comme les États-Unis, elle est une tradition de longue date dans certaines régions d’Asie, comme au Japon, qui a un terme spécial pour cela appelé kôyô ou momiji (littéralement "feuilles rouges").

Bien que Hanoï ne soit peut-être pas aussi connue pour ses feuillages d’automne que Tokyo ou Séoul, la ville offre un automne d’une beauté unique, notamment dans son vieux quartier. La masse de nuages qui couvrait le ciel est partie et laisse ce dernier plus bleu que jamais. Le soleil brille, libre, le temps devient sec et frais.

L’automne dessine le paysage dans une gamme gaie et chaude, avec le bleu du ciel et de la nappe d’eau, le jaune des rayons de soleil et des feuilles mortes qui planent dans l’air, le vert des saules pleureurs, le rougeâtre des tuiles moussues et fanées par le temps des anciennes maisons.

L’automne de Hanoï est aussi célèbre grâce au suave parfum d’une fleur de lait blanche qui s’appelle sua (alstonia). Les rues jalonnées des arbres qui portent cette fleur sont le lieu de rencontre préféré des poètes et des amoureux.

La Fête de la mi-automne de Hanoï renforce encore le charme saisonnier de la ville. Elle célèbre la fin des récoltes avec de la musique traditionnelle, des danses du lion et de nombreux gâteaux de lune (des pâtisseries rondes fourrées de graines de lotus, de jaune d’œuf salé et de haricots mungo). Le soir, des lanternes de toutes formes et de toutes tailles illuminent les rues, offrant un spectacle absolument fascinant. Octobre est considéré comme le mois idéal pour vivre l’automne à Hanoï.

En tête de liste des destinations asiatiques pour admirer les feuillages d’automne se trouve la préfecture d’Ibaraki au Japon, suivie par l’île de Nami en République de Corée, la zone panoramique nationale d’Alishan à Taïwan (Chine), du parc forestier national de Zhangjiajie en Chine, de Kyoto au Japon et du parc national de Jiuzhaigou en Chine.

VNA/CVN