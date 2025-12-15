Hanoï promeut une culture de l’économie d’énergie

À Hanoï, la transition vers une économie plus sobre en énergie s’impose désormais dans le quotidien. Foyers, écoles et administrations adoptent de nouveaux réflexes, portés par des programmes de sensibilisation ambitieux et une mobilisation croissante de la population.

>> Hanoï renforce la connexion PME - IDE : un dialogue pour débloquer la chaîne d’approvisionnement durable

>> Hanoï lance un fonds de capital-risque

>> Le QR code, symbole du développement de l’économie numérique

>> Près de 100 entreprises réunies à Hanoï pour promouvoir le "made in Vietnam"

Photo : VNA/CVN

L’esprit d’économie d’énergie s’ancre progressivement dans le quotidien urbain, devenant une habitude responsable des Hanoiens. Les slogans deviennent des actes concrets : éteindre la lumière en sortant d’une pièce, choisir des appareils économes, privilégier les modes de transport propres ou encore adopter des technologies de production plus vertes.

Entre 2021 et 2025, plus de 340.000 foyers ont été accompagnés dans la réduction de leur consommation. Des centaines de milliers de familles disposent désormais des compétences nécessaires pour diminuer leur facture d’électricité, de gaz ou d’essence, tout en réduisant leur impact environnemental.

Dans les écoles, le modèle ''École verte - Économies d’énergie'' s’est largement répandu. Les campagnes ''Earth Hour - L’heure de la planète'', ou encore le concours ''Économiser l’énergie pour un avenir vert'' ont mobilisé des dizaines de milliers d’élèves participants. En 2025, l’opération ''Earth Hour - L’heure de la planète'' a permis d’économiser plus de 204.000 kWh d’électricité. Une quantité modeste à l’échelle de la ville, mais d’une forte valeur symbolique qui concrétise la responsabilité de chaque Hanoïen.

S’exprimant sur cette dynamique, Lê Thanh Thuy, cheffe adjointe du bureau de gestion de l’environnement, relevant du Département de l’agriculture et de l’environnement de Hanoï, souligne : ''Ces derniers temps, la ville de Hanoi a accordé une grande importance à la gestion efficace de l’énergie en privilégiant notamment les solutions fondées sur les énergies renouvelables, la gestion optimale des déchets solides et la réduction de la pollution atmosphérique portées par le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement. Toutes ces mesures visent à trouver les options les plus efficaces pour une gestion durable de l’énergie''.

Les entreprises d’électricité jouent aussi un rôle clé. EVNHANOI a organisé des centaines de séances d’information, diffusé des messages de sensibilisation et aidé les ménages modestes à remplacer leurs appareils énergivores.

Pham Xuân Minh Tri, secrétaire de l’antenne de l’Union de la jeunesse d’EVN, rappelle : ''Notre pays vise la neutralité carbone d’ici 2050. Nous sensibilisons nos membres, et à travers eux la communauté, à l’importance de construire ensemble une société sûre, économique et efficace'', partage-t-il.

Photo : NHN/CVN

Sur le terrain, la capitale se transforme. Des milliers de rues sont désormais équipées d’un éclairage public LED, tandis que de nombreux quartiers résidentiels installent des systèmes d’énergie solaire. Certains nouveaux quartiers urbains adoptent des modèles de gestion intelligente de l’énergie, avec éclairage automatisé et régulation automatique de la température. Cette évolution, qui combine innovation technologique et engagement citoyen, contribue à faire de Hanoi une ville moderne et respectueuse de l’environnement.

Nguyên Van Long, vice-président de l’Association vietnamienne pour la science et la technologie des économies d’énergie, note: «Hanoi est une ville très énergivore. La mise en œuvre du Programme national d’économies d’énergie pour la période 2019-2030 constitue un atout essentiel. Les autorités municipales et l’ensemble des services concernés accordent une importance particulière à cette question», dit-il.

Pour la période 2026-2030, dans le cadre de ce programme national, Hanoi vise 8 à 10% d’économies sur sa consommation totale d’énergie et ambitionne de réduire les pertes d’électricité à moins de 4%.

La ville souhaite diminuer d’au moins 2,2% par an la consommation électrique dans tous les secteurs - industrie, commerce, services, construction, gestion urbaine, agriculture et pêche et que 100% des entreprises industrielles, zones artisanales et villages de métiers accèdent à des solutions d’économie d’énergie et les appliquent.

Nguyên Khac Vân, directeur adjoint du bureau de gestion de l’énergie du Service municipal de l’industrie et du commerce, précise : ''Pour mettre en œuvre le programme d’utilisation efficace de l’énergie et de réduction des émissions, Hanoi déploie de nombreuses actions: gestion efficace des énergies, production plus propre, valorisation énergétique des déchets, conversion écologique, développement des transports verts… La ville investit massivement dans le passage des véhicules à combustibles fossiles vers les carburants propres'', fait savoir-t-il.

En combinant actions coordonnées et mobilisation des habitants, Hanoï n’a pas seulement atteint la plupart de ses objectifs énergétiques pour la période 2021-2025 : la capitale se dote aussi des fondations d’une ville moderne, économe en ressources et résolument tournée vers un développement durable.

VOV/VNA/CVN