Le tourisme au Vietnam accélère grâce aux politiques d'exemption de visa

Récemment, le gouvernement a publié la résolution N°229 relative à l'exemption de visa pour les citoyens de 12 pays, entrée en vigueur le 15 août. Après plus d'un mois de mise en œuvre, cette mesure est considérée comme une étape stratégique, insufflant une nouvelle dynamique au tourisme vietnamien et consolidant sa position sur la scène internationale.

Johan Meier, 29 ans, touriste suisse, a effectué un voyage de trois semaines au Vietnam, avec un itinéraire Hanoï-Ha Long-Hôi An-Hô Chi Minh-Ville. Grâce à l'exemption de visa, le contrôle de son passeport, l'estampillage et les procédures d'immigration à l'aéroport de Nôi Bài se sont déroulés sans problème.

"J’ai visité la Thaïlande et Singapour qui appliquent depuis longtemps des politiques d'exemption de visa pour attirer les visiteurs internationaux. Pour les touristes qui comme moi aiment voyager longtemps, l'exemption de visa au Vietnam, valable jusqu'à 45 jours, est très intéressante et permet de découvrir la culture locale", a déclaré Johan Meier.

Levier pour dynamiser le tourisme

Selon un rapport de l'Organisation mondiale du tourisme, les exemptions de visa peuvent contribuer à augmenter les arrivées internationales de 5 à 25%. La plupart des pays du monde appliquent des exemptions de visa ou des politiques de visas flexibles pour attirer les visiteurs. En Asie du Sud-Est, la Malaisie possède la politique de visa la plus ouverte de la région, exemptant de visa les citoyens de 165 pays et territoires. Viennent ensuite Singapour avec 163 pays et territoires et la Thaïlande à la 3e avec 98 pays et territoires du monde entier.

Ces trois pays prolongent la durée possible de séjour à 30-90 jours selon le pays, permettant ainsi aux touristes de rester plus longtemps. Ces politiques assouplies permettent à la Malaisie, à Singapour et à la Thaïlande d’attirer davantage de touristes. Plus précisément, en 2024, la Malaisie a enregistré 37 millions de visiteurs et la Thaïlande plus de 35 millions (dépassant les 31 millions d'arrivées de 2019, avant la pandémie de COVID-19, selon les données du ministère thaïlandais de la Culture, des Sports et du Tourisme).

Le Vietnam adopte également une politique de visas de plus en plus ouverte. Récemment, le gouvernement a publié la résolution N°229/NQ-CP relative à l'exemption de visa dans le cadre du programme de relance du tourisme pour les citoyens de 12 pays, dont le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République tchèque, la Hongrie, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la Roumanie, la République slovaque, la République de Slovénie et la Confédération suisse.

Les citoyens de ces 12 pays sont autorisés à séjourner temporairement au Vietnam pendant 45 jours à compter de leur date d'entrée à des fins touristiques, quel que soit leur type de passeport, sous réserve de remplir toutes les conditions d'entrée conformément aux dispositions de la législation vietnamienne, applicable du 15 août 2025 au 14 août 2028.

Une politique de visas plus souple permettra au Vietnam d'attirer davantage de conférences, d'expositions et d'événements internationaux, tout en créant des conditions favorables pour les hommes d'affaires et les touristes. Ainsi, non seulement le tourisme, mais aussi d'autres secteurs économiques tels que l'aviation, les transports, le commerce de détail et les services, en bénéficieront.

Nombre croissant de visiteurs internationaux

Le dernier rapport de l'Office général des statistiques indique que, grâce à une politique de visas favorable, des programmes de promotion touristique et des activités organisées pour célébrer les principales fêtes nationales ont été mis en place, attirant ainsi un nombre croissant de visiteurs internationaux au Vietnam.

En juillet 2025, le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam a atteint 1,56 million, soit une augmentation de 6,8% par rapport au mois précédent et de 35,7% par rapport à la même période l'an dernier. Au cours des sept premiers mois de 2025, le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam a atteint 12,23 millions, soit une augmentation de 22,5% par rapport à la même période l'an dernier.

Selon le Dr. Nguyên Duc Trong, maître de conférences à la Faculté de tourisme et d'hôtellerie de l'Université nationale d'économie, la politique d'exemption de visa récemment mise en place est essentielle pour renforcer la compétitivité du tourisme vietnamien dans la région. Si le pays se base uniquement sur sa beauté naturelle pour séduire les touristes, il restera difficile de surpasser de nombreux concurrents.

La différence réside dans la commodité des expériences, le visa étant le premier obstacle à lever. Lorsque les touristes perçoivent la simplicité d'entrée, ils sont disposés à rester plus longtemps et à dépenser davantage, ce qui génère une valeur ajoutée bien supérieure au coût du visa.

Pour que le secteur touristique vietnamien puisse véritablement percer et se développer durablement dans les années à venir, l'élargissement et l'amélioration des politiques de visas doivent être considérés comme une priorité. Outre la suppression des obstacles aux visas, le Vietnam doit continuer d'investir massivement dans les infrastructures touristiques et les réseaux de transport, renforcer la promotion des destinations de manière professionnelle, et développer des produits touristiques diversifiés et uniques qui répondent à la demande du marché.

L'amélioration de la qualité des services, la formation de ressources humaines qualifiées, la protection de l'environnement et la promotion du tourisme vert sont également des facteurs clés pour offrir une expérience complète aux touristes. Lorsque ces solutions seront mises en œuvre de manière synchrone, les politiques de visas ne seront plus seulement une "porte ouverte" pour accueillir les visiteurs internationaux mais deviendront également une force motrice stratégique pour porter le tourisme vietnamien à une nouvelle hauteur.

