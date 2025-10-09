Câm Thanh, "perle verte" de Dà Nang, parmi les 50 plus beaux villages du monde

Le village de Câm Thanh, situé dans la commune de Hôi An Dông, ville de Dà Nang (Centre), a récemment été honoré par le prestigieux magazine américain Forbes , qui l’a classé parmi les 50 plus beaux villages du monde en 2025.

Photo : Lê Lâm/VNA/CVN

Cette distinction marque une étape cruciale pour cette localité - seule représentante vietnamienne du classement - et souligne son engagement exemplaire en faveur d’un tourisme écologique, communautaire et durable.

Valeurs locales, rayonnement mondial

Bordé par une rivière paisible, Câm Thanh séduit par la beauté immaculée de ses palmiers d'eau de Bay Mâu, qui s’étend sur près de 100 ha. Cette destination emblématique propose des expériences touristiques profondément ancrées dans l’identité fluviale et aquatique de la région.

Les visiteurs peuvent s’adonner à des balades en bateau-panier à travers la forêt de palmiers d'eau, participer à des ateliers d’artisanat utilisant feuilles de palmiers d'eau et bambou, s’initier à la pêche traditionnelle, ou encore assister à des démonstrations culturelles et culinaires locales.

Selon Trân Tân Dung, président du Comité populaire du quartier de Hôi An Dông, Câm Thanh occupe une position stratégique au confluent des rivières Thu Bôn, Truong Giang et Lô Canh Giang. Zone tampon de la Réserve de biosphère mondiale de Cu Lao Cham - Hôi An, elle abrite un écosystème d’eau saumâtre unique, riche en biodiversité, et agit comme un véritable "poumon vert" pour la région.

Le touriste israélien Nadav Dadush a partagé son enthousiasme après avoir exploré Hôi An et Câm Thanh. Il a qualifié l’expérience de navigation au cœur de la cocoteraie et de création d’objets en bambou d’"inoubliable", exprimant sa profonde appréciation pour la beauté naturelle et l’hospitalité des habitants.

Actuellement, les activités touristiques de Câm Thanh, incluant les balades en bateau-panier, les cours de cuisine et les séjours chez l'habitant, attirent plus d'un million de visiteurs nationaux et étrangers chaque année. Ce modèle vertueux génère des emplois stables pour environ 1.500 travailleurs locaux, avec un revenu mensuel moyen de 7 millions de dôngs (265,58 dollars).

Dà Nang, une marque touristique mondiale confirmée

Plus qu'un trésor écologique et paysager, la forêt de palmiers d'eau de Câm Thanh est un haut lieu de mémoire. Elle a servi de base sécurisée aux forces révolutionnaires durant les guerres de résistance. C'est pourquoi Bay Mâu a été classé site historique et culturel provincial en 2007.

Photo : Lê Lâm/VNA/CVN

En 2009, l'UNESCO a inscrit Cu Lao Chàm - Hôi An comme Réserve de biosphère mondiale, incluant l'écosystème de palmiers d'eau de Câm Thanh.

En 2023, le site historique palmiers d'eau de Bay Mâu a été distingué par l'UNESCO comme "Destination touristique typique Asie-Pacifique" lors du Forum d'échanges culturels et économiques Vietnam - Inde.

En 2024, la promenade en bateau-panier dans la forêt de palmiers d'eau de Câm Thanh a été classée parmi les 25 expériences de bateau les plus attrayantes pour les touristes mondiaux. "Chaque lieu se développe à sa manière, mais Câm Thanh a su se développer en s'appuyant sur ses valeurs d'un village rural", a insisté Trân Tân Dung.

La reconnaissance de Câm Thanh par Forbes n'est pas seulement une immense fierté locale ; elle consolide surtout la position de Dà Nang sur la scène touristique internationale. Cette distinction ouvre une opportunité stratégique de bâtir une marque forte de "destination verte, patrimoine et durable", renforçant ainsi le rayonnement du Vietnam à l'échelle mondiale.

VNA/CVN