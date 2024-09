Hanoï ou les “tisseurs de rêves”

À mon arrivée à Hanoï, dans la soirée du 9 septembre 2024, Yagi était passé par là, abandonnant derrière lui des dizaines de morts au Vietnam. Le bilan actuel est de 337 morts et disparus, 1.929 blessés; 238.000 habitations détruites ; plus de 278.000 ha de terres agricoles ruinées; plus de 4.700 cages d’aquaculture endommagées ou emportées ; plus de 3,2 millions d’animaux d’élevage tués. Les dégâts matériels sont estimés à environ 61.000 milliards de dôngs (soit plus de 2,2 milliards d’euros).

Photos : VNA/CVN

Dans la capitale au Nord, le typhon avait fait sortir de ses gonds le fleuve Rouge, inondant de nombreux quartiers et obligeant des milliers de personnes à quitter leur maison, avec de l’eau parfois jusqu’à la poitrine. Même les “géants”, ces arbres magnifiques dont certains avaient plus de 100 ans, n’avaient pas résisté à la furie.

Photo : VNA/CVN

Photo : A.G./CVN

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Plus de 40.000 étaient tombés au combat, inégal… Et puis, les “tisseurs de rêves” sont arrivés. Dans l’ombre, jour et nuit, sans relâche, ils ont repoussé le fleuve dans son lit, commencé à rebâtir les maisons, dégagé les gravats des rues, nettoyé et réparé les trottoirs, rétabli l’électricité… Mais aussi et surtout, ils et elles ont aidé les “géants” à se redresser, pas tous bien sûr, mais les plus forts, les plus braves d’entre eux.

Photo : A.G./CVN

Photo : A.G./CVN

Et pour les réconforter, on raconte ici que depuis, chaque nuit, une mystérieuse joueuse de cithare se rend à leur pied. Au bout de deux semaines, c’est comme si Yagi n’avait quasi jamais existé. Hanoï avait retrouvé le soleil. Et moi, je m’étais mis en quête de la joueuse de cithare. Pour toujours.

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Alain Gérard/CVN