La BAD aide le Vietnam à surmonter les conséquences du typhon Yagi

La Banque asiatique de développement (BAD) a annoncé le 27 septembre l'approbation d'une aide de deux millions d'USD pour aider le Vietnam à fournir des secours d'urgence et des services humanitaires aux personnes touchées par le récent typhon Yagi.

>> Réception d’une aide chinoise de 100.000 dollars pour soutenir les sinistrés du typhon Yagi

>> Les Vietnamiens en Australie s'unissent pour aider les sinistrés du typhon Yagi

>> La Fondation Citi offre 80.000 dollars aux victimes du typhon Yagi

Photo : VNA/CVN

La somme est tirée du Fonds Asie-Pacifique de réponse aux catastrophes, conçu pour fournir un soutien aux pays membres en développement de la BAD touchés par des catastrophes naturelles.

Le directeur pays de la BAD pour le Vietnam, Shantanu Chakraborty, a déclaré apprécier les efforts extraordinaires du gouvernement et du peuple vietnamiens pour répondre aux dégâts causés par le typhon. L'aide de la BAD soutiendra les efforts de réponse plus larges du gouvernement pour fournir une aide humanitaire immédiate.

La BAD a travaillé avec d'autres partenaires de développement pour soutenir la réponse du gouvernement aux catastrophes, notamment en évaluant les besoins de soutien dans les provinces du Nord touchées.

L’objectif de la BAD est de contribuer à garantir que les personnes vivant dans les zones sinistrées aient accès aux services de santé et sociaux de base ainsi qu’aux ressources nécessaires pour reconstruire leur vie et leurs moyens de subsistance. La BAD continuera à travailler en étroite collaboration avec les gouvernements et les autres partenaires du développement pour fournir une aide humanitaire, conformément au Plan d'intervention en cas de catastrophe du coordonnateur résident des Nations unies.

VNA/CVN