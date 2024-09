Amélioration de l'efficacité de la coopération Vietnam - Inde dans le nouveau contexte

>> Vietnam - Inde : unis pour renforcer le partenariat stratégique intégral

>> Vietnam et Inde signent une lettre d'intention de coopération en matière de formation de défense

>> Renforcement de la coopération Vietnam - Inde au sein de l'ONU

Photo : VNA/CVN

Le directeur du département de coopération internationale de la VASS, Nguyên Thanh Hà, a affirmé que cet événement témoignait d'une coopération solide et durable entre la VASS et l'ICWA au cours de près d'une décennie. Le dialogue stratégique VASS - ICWA, lancé en 2017 suite à la visite du Premier ministre indien Narendra Modi, a déjà tenu avec succès quatre sessions fructueuses, obtenant des résultats réels.

Le 5e dialogue, pour thème "L'Inde et le Vietnam dans le nouvel ordre mondial", revêt une importance stratégique en contribuant à définir les rôles respectifs des deux nations dans un contexte mondial en évolution.

Nguyên Thanh Hà a exprimé son espoir que ce dialogue proposerait de nouvelles mesures visant à améliorer la coopération et à développer les relations stratégiques entre le Vietnam et l'Inde, répondant aux aspirations des gouvernements et des populations des deux pays.

L'ambassadeur Soumen Bagchi, directeur par intérim de l'ICWA, a rappelé que la collaboration de longue date entre l'ICWA et le VASS a été commencé depuis la Conférence sur les relations asiatiques de 1947 et s'est constamment renforcée au fil des années. Il a encouragé les universitaires des deux nations à intensifier leurs efforts de recherche afin d'identifier des opportunités de coopération plus efficaces pour l'avenir.

Le professeur Prabir De, du Centre Inde - ASEAN du Système de recherche et d'information pour les pays en développement (RIS), a mis en avant les avantages potentiels de l'Accord de partenariat économique global entre l'Inde et le Vietnam. Selon lui, cet accord pourrait stimuler les exportations bilatérales, consolider les chaînes de valeur mondiales, dégager les obstacles au commerce, encourager les investissements et améliorer la réglementation dans des domaines tels que la propriété intellectuelle, le commerce électronique et les marchés publics. Il a suggéré la création d'un groupe de recherche conjoint pour faciliter la mise en œuvre de cet accord.

Le professeur a également mis l'accent sur l'importance cruciale de la coopération bilatérale dans divers secteurs, notamment le commerce, la connectivité, la sécurité maritime, la technologie, l'économie, le changement climatique, la science et la technologie, le soutien aux PME, ainsi que le développement de l'industrie des semi-conducteurs.

Lors de l'événement, les participants ont également abordé les domaines importants dans des relations bilatérales entre le Vietnam et l'Inde, notamment la coopération dans la défense, l'économie et les technologies.

VNA/CVN