Kiên Giang : deux femmes arrêtées pour contre l'administration populaire

Lors d’une perquisition de la résidence, les forces compétentes ont confisqué des preuves matérielles liées à leurs activités illégales.

Selon l’enquête, fin 2018, Trân Thi Hông Duyên (née en 1984) a utilisé Facebook pour étudier et contacter des membres de l'organisation terroriste "Gouvernement national provisoire du Vietnam". Elle a demandé à y participer et s'est vu confier la tâche de mobiliser et d'attirer de nombreuses personnes pour cette organisation et de participer à la campagne de "Référendum" pour élire Dào Minh Quân comme président de la "Troisième République du Vietnam". Elle a aussi incité sa mère Bùi Thi Anh Ngoc (née en 1958), à rejoindre l'organisation.

Les deux femmes ont publié et partagé activement sur les réseaux sociaux des articles qui déformaient l'histoire, fabriquaient des mensonges, insultaient les dirigeants et diffamaient l’administration populaire. La Police a rappelé Trân Thi Hông Duyên, l'a encouragé à abandonner ses activités, mais elle est restée têtue et les a continué.

Le ministère de la Police a identifié le "Gouvernement national provisoire du Vietnam" comme une organisation terroriste.

L'Agence d'investigation de la Police de Kiên Giang mène des enquêtes, clarifie et traite strictement cette affaire, conformément à la loi.

